Harmony OS : Huawei lancera la bêta smartphone le 18 décembre 2020

Harmony OS sera disponible en bêta sur smartphone à compter du 18 décembre 2020. Dans un premier temps, seuls les développeurs devraient avoir accès à cette version du système d'exploitation. La bêta publique sera, elle, lancée en avril 2021.

Harmony OS fait un pas de plus vers son lancement. Wang Chengdu, président de la division logicielle de Huawei, affirme que le nouveau système d'exploitation open source pour smartphone sera mis à disposition des développeurs lors d'une première bêta le 18 décembre. Les premiers appareils de démonstration seront disponibles autour de janvier ou février 2021. Quant à la bêta publique, elle sera disponible autour du mois d'avril 2021.

Huawei cherche à développer son propre système d'exploitation dans un contexte particulier. Le mandat de Donald Trump a été en effet marqué par l'entrée des Etats-Unis et de la Chine dans une guerre commerciale, avec des conséquences particulièrement dures pour Huawei. Dénoncé pour ses liens supposés avec le régime chinois, le groupe a dû composer avec des sanctions très lourdes depuis près de quatre ans.

Huawei continue de miser sur son alternative maison à Android

Après avoir placé Huawei sur une liste d'Entités avec lesquelles les entreprises américaines ne disposant pas d'autorisation expresse n'ont plus le droit de collaborer, l'administration Trump a progressivement resserré l'étau, jusqu'à priver Huawei de licence Android et d'accès à des méthodes de gravures avancées pour ses processeurs Kirin.

Un contexte inacceptable qui force Huawei à trouver de nouvelles solutions. Développer son propre système d'exploitation open source en fait partie. De même que pousser sa propre suite d'applications concurrente de Google, les fameux Huawei Mobile Services, avec leur magasin d'application et application de cartographie Petal Maps flambant neuves.

A terme, Wang Chengdu estime que 90% des smartphones Huawei en circulation pourront bénéficier de Harmony OS. Reste à savoir si l'élection de Joe Biden aux Etats-Unis va, ou non, entamer une désescalade des deux côtés du pacifique. Et permettre ainsi à Huawei de continuer à proposer des smartphones qui s'appuient sur Google, Android et de fabriquer ses puces Kirin grâce aux derniers nodes de gravures disponibles.

