Huawei lancerait un premier smartphone sous HarmonyOS d’ici fin 2020

Huawei pourrait finalement lancer un premier smartphone sous HarmonyOS d’ici la fin de l’année 2020. Face à l’intensification des sanctions américaines, le groupe chinois aurait décidé d’accélérer la transition d’Android vers son système d’exploitation maison.

Il y a quelques jours, Huawei a perdu sa licence Android temporaire. Privé de son partenariat avec Google, le constructeur chinois va rencontrer des difficultés à assurer le suivi logiciel de ses smartphones, notamment les modèles équipés du Play Store. Pour l’heure, Huawei s’est engagé à continuer les mises à jour, en s’appuyant notamment sur AOSP, la version open source d’Android, et sa section de recherche et développement.

Huawei s’apprêterait à abandonner Android en Chine

Néanmoins, la situation commence à devenir intenable pour le fabricant. D’après les informations du Global Times, un média chinois proche du Parti communiste, Huawei va accélérer le passage à HarmonyOS, son système d’exploitation maison, afin de contourner les restrictions imposées par Washington. L’abandon d’Android dépendrait notamment de l’évolution des Huawei Mobile Services, les services alternatifs destinés à remplacer les Google Mobile Services.

Souhaitant tirer profit de sa popularité en Chine, Huawei ambitionnerait de lancer son premier smartphone sous HarmonyOS sur le marché chinois d’ici la fin de l’année. Les consommateurs chinois sont en effet déjà habitués aux Huawei Mobile Services. Dans ces conditions, la marque estime qu’un smartphone sans Android pourrait parvenir à séduire les acheteurs. Pour l’heure, Huawei n’aurait pas encore prévu de lancer un mobile sous HarmonyOS dans le reste du monde.

« Huawei est parfaitement préparé en matière de technologie de système d’exploitation » assure Ma Jihua, analyste interrogé par le Global Times. Jusqu’ici, Huawei a toujours soufflé le chaud et le froid concernant l’arrivée d’HarmonyOS sur ses smartphones. Pendant longtemps, le groupe chinois affirmait que l’OS était réservé aux objets connectés et aux téléviseurs et assurait vouloir continuer à miser sur Android.

D’après un rapport récent, Huawei pourrait d’abord intégrer HarmonyOS sur ses PC, tablettes et montres connectées dans un premier temps. Là encore, seul le marché chinois serait concerné pour le moment. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Global Times