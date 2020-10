Harley Davidson présente Serial 1, un vélo électrique ultra-luxueux

Harley Davidson se lance dans les vélos électriques. L’emblématique firme américaine présente Serial 1, sa filiale dédiée à une gamme de vélos éponymes dont un prototype a été dévoilé en photo et en vidéo. Ce premier modèle révèle un positionnement haut de gamme, avec des matériaux nobles et un design léché.

La crise sanitaire que nous vivons depuis le début de l’année aura au moins eu un effet « positif » sur le respect de l’environnement. Il y a de plus en plus d’usagers des moyens de transport alternatifs aux voitures et aux motorisations thermiques. L’engouement pour les vélos électriques est de plus en plus important. À tel point que les marques sont de plus en plus nombreuses à investir ce marché qui représentait 15 milliards de dollars dans le monde en 2019. Un chiffre qui va progresser de 6 % chaque année jusqu’en 2025.

Lire aussi – Vélo électrique : le débridage est désormais passible d’un an de prison et de 30 000 € d’amende

Voici un nouvel exemple de l’engouement pour le vélo électrique : Harley Davidson annonce la création d’une filiale appelée Serial 1 Cycle. Développée à partir d’une division spécialisée dans le vélo électrique, elle développera, fabriquera et commercialisera une gamme de produits électriques. Le nom de cette filiale est un clin d’oeil à l’histoire de la firme américaine : la première moto Harley Davidson s’appelait Serial 1.

Serial 1 : une filiale pour des vélos électriques haut de gamme

Pour illustrer ce lancement, Harley Davidson et Serial 1 Cycle présente un premier prototype, lui aussi inspiré de la première moto de la marque américaine. Une construction de pointe. Un design rétro-moderne léché. Des matériaux nobles. Et de nombreux détails qui seront autant esthétiques que pratiques. Le positionnement de Serial 1 sera clairement haut de gamme, voire luxueux. Harley Davidson et Serial 1 n’annoncent aucune information technique sur ce vélo. Il n’est même pas certain qu’il s’agira d’un modèle commercialisé. Le premier vrai produit sera dévoilé durant le printemps 2021.

Cette initiative nous rappelle deux lancements ayant eu lieu en début d’année. D’abord, celui du VTT de Jeep. Cette marque américaine a présenté un vélo tout terrain muni d’un puissant moteur dont le prix atteint 5899 dollars. Espérons que Harley Davidson ne s’appuie pas sur le même positionnement. En juin, nous rapportions également dans nos colonnes l’arrivée du Trekker GT, le premier vélo électrique de Triumph, autre grande marque de moto. Son prix est déjà moins ambitieux : 3000 euros environ.