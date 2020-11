Mercedes lance l’eScooter, une trottinette électrique capable de parcourir 5000 km

Mercedes-Benz délaisse pour un temps le marché de l'automobile pour se lancer sur celui de la trottinette électrique. Le constructeur allemand vient de lancer l'eScooter, une trottinette électrique qui affiche une vitesse maximale de 25 km/h et une durée de vie de 5000 km.

Mercedes-Benz a toujours su se diversifier avec efficacité. Après avoir présenté en juin 2020 sa berline 100% électrique la EQS, la marque à l'étoile a décidé de s'aventurer sur d'autres marchés, et de s'intéresser notamment à la mobilité urbaine. En effet, le constructeur allemand lance ce jeudi 19 novembre l'eScooter, une trottinette électrique qui affiche une durée de vie de 5000 km.

Pour concevoir l'eScooter, l'entreprise s'est associée aux suisses de chez Micro Mobility Systems AG, une société spécialisée dans l'invention et le développement de solutions de mobilité urbaine. La société s'est d'ailleurs fait connaître avec la Microlino, une voiture électrique ultra compacte présentée pour la première fois au Salon de Genève en 2016.

5000 km de durée de vie et 20 km/h max

Mercedes est généralement gage de qualité, le constructeur a opté pour des matériaux solides et légers à la fois, afin de garantir longévité et mobilité aux utilisateurs de l'eScooter. On retrouve d'ailleurs un design dans la pure tradition Mercedes, avec la fameuse étoile apposée sur la colonne de direction.

Le moteur électrique, d'une puissance maximale de 500W, permet d'atteindre une vitesse max. de 20 km/h. La batterie de 7,8 Ah offre quant à elle une autonomie de 25 km, suffisant pour rejoindre son lieu de travail sans problème. Selon Mercedes, il est possible d'atteindre les 70% de charge en seulement 2 heures. Avec 13,5 kg sur la balance et son mécanisme de pliage facile, l'eScooter promet “vitesse et agilité” selon les dires du constructeur.

Concernant la planche, elle semble offrir bien plus d'espace pour les pieds que les autres trottinettes. De plus, elle est entièrement recouverte d'un revêtement antidérapant. L'eScooter est doté de suspensions à l'arrière et à l'avant, ainsi que de grandes roues de 20cm de diamètre pour une meilleure adhérence au sol et un confort de conduite sur n'importe quelle surface.

On notera la présence d'un écran de contrôle centrale, qui permet de voir en coup d'œil la vitesse, l'autonomie restante et le mode de conduite adopté. Dernier point, l'eScooter s'accompagne d'une application mobile. Elle affiche plusieurs informations essentielles comme la vitesse, la distance parcourue, le temps de parcours estimé ou encore votre itinéraire.

Pour rappel, Mercedes se lance dans un marché où Xiaomi règne depuis quelques années déjà. Le constructeur chinois a déjà lancé plusieurs trottinettes électriques de qualité, comme la Mi Scooter Pro en 2019 ou encore la Mi Scooter Electric Essential début 2020, une trottinette accessible vendue à moins de 300 €.