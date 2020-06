Trekker GT : Triumph le célèbre constructeur de motos dévoile son premier vélo électrique

Triumph dévoile le Trekker GT, le premier vélo électrique de la référence en motos. Le vélo propose une fusion entre un design soigné conçu en interne et une avalanche de composants de l’équipementier Shimano, dont un moteur électrique 250W qui lui donne 150 km d’autonomie.

Les passionnés de moto connaissent sans doute davantage la légende britannique de la moto Triumph que les férus de vélo électrique. En dévoilant le Trekker GT, le constructeur met pourtant aussi un pied dans les nouvelles mobilités. Sans toutefois vous allez le voir nous promettre plus, en tout cas pour le moment.

Triumph a en effet bien conçu le cadre du vélo en interne, une structure faite d’aluminium 6061 ultra-léger et qui cache sa batterie complètement intégrée lithium-ion de 504 Wh. En fait ce sont bien les mêmes équipes qui conçoivent les motos qui ont dessiné son design.

Mais dès que l’on sort de l’ossature, on a surtout un vélo qui propose le meilleur des composants de la marque Shimano. Ce qui est plutôt un gage de fiabilité. Mais en même temps, cela montre que le constructeur préfère ne pas internaliser toutes les compétences autour de cette catégorie de produit. Comme s’il s’agissait encore d’une simple curiosité, et pas d’une nouvelle catégorie de produit pérenne.

Même si Trumph ne parle pas de partenariat, on ne peut s'empêcher de penser à Jeep, qui a confié la fabrication de son vélo électrique à une entreprise tierce. Shimano est en effet responsable de l’essentiel du drivetrain, composé à la fois d’une batterie Shimano BT-8035, d’un moteur Shimano DU-E6100, 250w et 60Nm de couple. Shimano signe également les dérailleurs et toutes les parties mobiles (ou presque) du vélo.

On retrouve aussi le haut de gamme Shimano dans les freins à disques, les suspensions, et les roues de 27.5″. Ou encore l’écran qui affiche des informations sur la charge, la vitesse instantanée, le plateau de vitesse sélectionné (il y en a 10) et la distance parcourue.

Le vélo conçu au Royaume-Uni y sera prochainement proposé pour la bagatelle de 2950 livres sterling ce qui donne à peu près 3070 euros. Pour l’heure, Triumph ne dit pas si ce vélo sera lancé en France.