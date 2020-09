Ce vélo électrique ne pèse que 6,8 kilos, c’est le plus léger au monde

Un ingénieur allemand a créé le vélo électrique le plus léger du monde : moins de 7 kilogrammes, record enregistré au Ginness World Records dans la catégorie des prototypes. Basé sur l’un des cadres de vélo les plus légers, il intègre un moteur à friction de 600 watts et d’une batterie de 137 Wh, offrant une autonomie comprise entre 19 et 38 km.

Savez-vous quel est le poids normal d’un vélo électrique ? Autour de 20 kilogrammes. Les VTT sont évidemment un peu plus lourds, mais pas de beaucoup. Ce qui pèse lourd dans un vélo électrique, ce sont évidemment tous les éléments additionnels : la batterie d’une part, qui pèse 3 kilogrammes environ, et le moteur, dont le poids varie entre 2,5 kg et 4 kg. Le cadre est souvent plus épais et la transmission plus forte, afin de compenser le poids ajouté. Sans oublier les pneus, élargis pour éviter les pertes d’adhérence.

Le poids est donc l’un des freins à une adoption plus massive des vélos électriques. Bien sûr, certaines marques rivalisent d’idée pour créer des vélos toujours plus légers. Mais cette perte se fait toujours au détriment d’autre chose : puissance du moteur, capacité de la batterie. Le constructeur taiwanais Gogoro a présenté cet été le Eeyo 1S, un vélo très léger par rapport aux modèles traditionnels : 11,8 kilogrammes. La batterie, intégrée dans le moyeu de la roue arrière, offre une capacité de 123 Wh, pour une autonomie de 88 kilomètres. Son prix est à la hauteur de l’innovation : 5000 euros.

Trois fois plus léger qu’un vélo électrique traditionnel

Mais certains veulent aller encore plus loin. L’image qui accompagne cet article est le vélo électrique le plus léger du monde. Baptisé Freicycle, il pèse 6,872 kg très exactement (soit trois fois moins qu’un vélo électrique standard) et il est enregistré au Guinness World Records dans la catégorie des prototypes de vélo électrique. Imaginé par un ingénieur allemand, ce vélo cumule les bonnes idées : un cadre ultraléger (moins de 1 kg) en fibre de carbone provenant d’un vélo de route (Merida Scultura), une gourde transformée en batterie de 137 Wh, un moteur à friction de 600 W adapté d’un hélicoptère miniature et plusieurs pièces détachées imprimées en 3D.

Le résultat : le vélo ne dépasse pas les 7 kg. Mais c’est au détriment de l’autonomie, comprise entre 19 et 38 kilomètres seulement. Notez que le moteur est ici bridé à 250 W pour être conforme aux règles européennes (le débridage étant interdit en France). Cela permet au vélo d’atteindre les 25 km/h (contre 48 km/h quand il n’est pas bridé). Autre point négatif : le prix. Pour créer ce vélo, l’ingénieur allemand a déboursé 20 000 euros, sans compter les nombreuses heures de travail. C’est 10 fois le prix d’un vélo électrique.

Source : Freicycle