Le Jeep e-Bike est en précommande au prix assez salé de 5899 dollars, pour l’instant uniquement aux Etats-Unis. Les premiers vélos seront livrés en juin 2020.

Le microsite officiel du Jeep e-Bike prend désormais précommande depuis le 1er Mars 2020 si vous résidez aux Etats-Unis… et en avez les moyens. Ce VTT électrique tout-terrain griffé de l’un des plus grands noms du 4×4 est en effet proposé pour la bagatelle de 5899 dollars. Une somme qui peut paraitre excessive si on compare à de nombreux autres vélos électriques pour la ville, mais qui est moins choquant lorsque l’on regarde de près la fiche technique de cette machine tout terrain.

Un prix à la hauteur de ses caractéristiques techniques

On peut relever comme premier constat que le prix de ce vélo, développé en partenariat avec QuietKat, ressemble aux autres prix des autres VTT fabriqués par QuietKat. Le e-Bike de Jeep embarque un moteur électrique de 750 W, avec des pneus épais 4,8″ pour les terrains les plus extrêmes, et une suspension « Fire-Link » pour plus de confort, avec 150 mm pour la fourche avant et 120 mm pour la fourche arrière.

Le vélo propose également 10 vitesses pour franchir tous les obstacles. Quatre disques hydrauliques à piston associés à des rotors 203 mm lui donnent une maitrise particulièrement agréable sur les terrains accidentés. Le vélo est disponible en deux tailles, 17″ et 19″. Il bénéficie de tous les accessoires disponibles pour les autres vélos conçus par QuietKat.

Pour l’instant, ni Jeep, ni QuietKat n’ont encore révélé de date de sortie ailleurs dans le monde, en particulier en Europe. On ne sait donc pas encore quand on pourra mettre la main dessus. Que pensez-vous de ce vélo tout terrain électrique ? Le prix vous semble correct ou trop élevé ? Partagez votre avis dans les commentaires !