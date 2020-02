Jeep s’apprête à lancer l’un des VTT électriques les plus puissants du marché

Jeep a profité du Superbowl pour teaser dans une publicité un vélo électrique appelé sobrement e-Bike. Sa fiche technique n’a pourtant rien de « sobre » puisqu’il s’agit rien de moins selon la marque du VTT électrique le plus puissant du marché. Il embarque un moteur 750 W pour une autonomie maximale de 64 km.

Il est difficile de ce côté-ci de l’Atlantique de percevoir l’importance culturelle du Super Bowl, la finale du championnat organisé par la National Football League (NFL), ligue américaine de football américain. Un signe ne trompe pas : c’est l’événement sportif où les coupures pubs sont les plus chères. C’est aussi l’événement autour duquel les marques redoublent de créativité pour mettre au point des spots publicitaires poignants et particulièrement bien réalisés. Et parfois, comme dans le cas de Jeep, c’est aussi l’occasion de teaser des produits auxquels on ne s’attendait pas.

Le but principal de cette réclame, où l’acteur Bill Murray rejoue « un jour sans fin » était à l’évidence de mettre en valeur l’édition 2020 de la Jeep Gladiator. Néanmoins, vous vous doutez à la lecture du titre et de la Une de cet article que nous ne sommes pas là pour vanter les mérites de ce 4×4. Mais pour vous parler d’un VTT électrique qui apparait très brièvement dans le spot. Ce VTT griffé Jeep est en fait une collaboration entre le constructeur et le spécialiste de la mobilité électrique QuietKat. On sait, grâce à un mini-site ouvert dans la foulée que ce vélo s’appelle le Jeep e-Bike.

e-Bike, VTT électrique le plus puissant du marché ?

On a quelques détails sur sa fiche technique : le vélo est présenté comme « le VTT électrique le plus puissant du marché ». Il embarque un moteur 750W des roues avec de larges pneus 4,8″ montées sur une fourche avec suspension Fire-Link – pour encaisser le terrain accidenté de vos meilleures aventures. Il est équipé d’un système de freinage à disques, et Jeep affirme qu’il disposera de 40 miles d’autonomie, ce qui se traduit par environ 64 km. A en croire Engadget qui reprend l’analyse du blog Electrek le moteur serait une version bridée du Bafang M620, capable de délivrer 1,6 kW. Les disques semblent de haute qualité, probablement des disques de marque Magura ou Tektro.

Bien sûr avec des composants d’aussi haute qualité, on s’attend à un prix particulièrement salé. L’appareil semble correspondre à des clients Jeep en quête d’un véhicule alternatif qu’ils peuvent transporter en permanence. Un peu comme le Cyberquad du Tesla Cybertruck. Le lancement du e-Bike est prévu pour juin 2020.

