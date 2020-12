Halo Infinite : les développeurs démentent l’annulation du jeu sur Xbox One

Halo Infinite fera-t-il l'impasse sur la Xbox One ? C'est en tout cas ce que laissait entendre une publication d'un lead designer sur LinkedIn. Les développeurs de 343 Industries ont à nouveau été contraints de démentir la rumeur.

Comme vous le savez peut-être, Halo Infinite était attendu comme le jeu phare du lancement des Xbox Series X et Series S. Seulement en juillet dernier, Microsoft diffuse 8 minutes de gameplay du prochain titre de 343 Industries. Problème, l'état du jeu laisse clairement à désirer entre rendu graphique globale digne de la Xbox One et une modélisation des personnages plutôt hasardeuse. En d'autres termes, on est loin de la claque graphique annoncée.

Face à la polémique, les développeurs de 343 Industries décident de reporter la sortie du jeu, sans donner de date précise. Alors que les rumeurs évoquent un lancement en 2022 seulement, Microsoft a dû prendre la parole pour démentir ces bruits de couloir. Finalement, Halo Infinite débarquera en fin d'année 2021, soit un an après la date de sortie initiale.

Et en ce vendredi 24 décembre 2020, nous apprenons qu'une nouvelle rumeur enflait à propos de la version Xbox One du titre. Tout part d'une publication sur LinkedIn de Chad Mirshak, lead designer chez 343 Industries. Ainsi, on peut lire dans ses expériences professionnelles que l'homme travaille sur Halo Infinite sur Xbox Series X, Series S et PC uniquement.

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'interrogent sur une possible annulation de la version Xbox One. Difficile de les blâmer, après le scandale des versions Xbox One et PS4 de Cyberpunk 2077. Peut-être que 343 Industries a décidé de ne pas reproduire l'erreur de CD Projekt RED et de se concentrer uniquement sur les versions next-gen de Halo Infinite ?

Possesseurs de Xbox One, rassurez-vous il n'en est rien. John Junyszek, community manager de 343 Industries, a tenu à rétablir la vérité sur Twitter. “Nope. S'il vous plaît, laissez-moi profiter des vacances”, a-t-il écrit sur le réseau social. La réponse a le mérite d'être claire, Halo Infinite sortira bel et bien sur Xbox One en fin d'année 2021. On espère toutefois que les disparités entre les versions current-gen et next-gen ne seront pas trop grandes et que les joueurs n'auront pas à revivre une nouvelle déception de la trempe de Cyberpunk 2077.

Nope. Please let me enjoy the holidays 🤪 — John Junyszek (@Unyshek) December 22, 2020

Source : Twitter