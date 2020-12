Xbox Series X : Halo Infinite sortira finalement fin 2021

Halo Infinite, le jeu phare de la Xbox Series X, arrivera finalement un an après la sortie de la console, puisqu’il est maintenant prévu pour fin 2021. Une sortie décalée pour permettre aux équipes de 343 Industries de de peaufiner le jeu après avoir essayé de nombreuses critiques.

Halo Infinite est le jeu emblème de la Xbox Series X. Il trône fièrement sur le carton de la console et Microsoft mise énormément sur sa licence pour écouler son produit. Pourtant, le titre développé par 343 Industries se fait attendre. Il vient d’être encore repoussé et est aujourd’hui prévu pour fin 2021.

Il faudra donc patienter encore un an de plus pour les fans. Notons que le jeu sortira sur Xbox Series X, S, mais également sur PC, puisque Microsoft mise sur un écosystème unifié autour de son service Game Pass et du Cloud.

Un développement dans la douleur

Halo Infinite était prévu pour sortir en novembre 2020, soit le même jour que la nouvelle console Xbox Series X. Microsoft l’avait promis maintes et maintes fois : oui, Halo Infinite sera le titre exclusif de lancement de la machine. Mais en juillet dernier, coup de théâtre. Lors d’une présentation en ligne, une longue vidéo de gameplay est dévoilée au grand public. Alors que nous attendions tous une claque graphique, le jeu s’est avéré médiocre visuellement, moins beau que le précédent volet sur Xbox One, même. Le symbole de cette déroute est la Brute (un ennemi du jeu) surnommée Craig par les fans, dotée d’une modélisation plus que douteuse.

Devant le feu des critiques, Microsoft a été obligé de prendre une décision difficile en août : retarder le jeu pour le courant de l’année 2021, privant la Series X de son exclu porteuse. Aujourd’hui, la firme de Redmond est un peu plus précise concernant la fenêtre de lancement. Ce sera donc pour « automne 2021 », soit vraisemblablement en octobre, novembre ou décembre.

La Xbox Series X a tout de même d’autres exclus à offrir. Microsoft mise en effet sur ses acquisitions, notamment Bethesda, Obsidian ou encore Ninja Theory pour alimenter son catalogue déjà bien fourni. Notons que l’aspect est aussi mis sur les services, comme le Game Pass ou xCloud, qui arrivera sur iOS et PC au printemps prochain, a annoncé Microsoft.

Source : 343 Industries