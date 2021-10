Halo fête ses 20 ans avec un savon pour sentir aussi bon que Master Chief

Microsoft continue de fêter l’anniversaire de Halo avec des objets improbables. Cette fois, la firme de Redmond s’est associée à Dr Squash pour développer un savon inspiré de la saga culte. Selon la description du produit, ce dernier a été réalisé avec des herbes provenant de l’univers de Master Chief.

Il arrive que les éditeurs sortent des produits dérivés de leurs licences phares. Dans le monde du jeu vidéo, le plus souvent, ces derniers prennent la forme de consoles ou de manettes customisées. Alors que Halo fête ses 20 ans cette année, Microsoft n’est bien sûr pas passé à côté de l’occasion de lancer une Xbox Series X à l’effigie de sa saga culte. Cela aurait pu s’arrêter là, et personne n’y aurait rien trouvé à redire. Mais la firme de Redmond a voulu aller plus loin.

Ainsi est né le Spartan Scrub. Créé en partenariat avec la marque Dr Squatch, ce savon inspiré de Halo coûte la modique somme de 8 $ et sera disponible le 1er novembre prochain. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n’est même pas le premier dérivé dans la catégorie des soins du corps en lien avec l’univers Xbox. Un déodorant ainsi qu’un gel douche Xbox ont déjà été commercialisés en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Sur le même sujet : Halo Infinite — le Master Chief explose tout dans cette nouvelle bande-annonce

Voici le premier savon officiel de Master Chief

Mais alors, pourquoi acheter un savon Halo ? Selon la description du produit, celui-ci est fabriqué à partir « d’un mélange d’herbes enracinées dans la tradition des Halo pour aider à conditionner et apaiser la peau usée par la bataille. » Si jamais vous n’êtes pas vraiment du genre guerrier, le reste de la description saura sûrement vous convaincre :

« Ses ingrédients exfoliants et apaisants uniques pour la peau sont tous tirés de l’univers Halo, notamment la racine de Sevenbark, le Petit Jean et le Millepertuis. L’arôme a été soigneusement formulé avec de la sauge argentée, du yuzu et du bois de cèdre, et sa couleur est une ode à l’armure verte Mjolnir de Spartan et à la visière orange du casque emblématique de Master Chief ».

Inutile de préciser — on espère — que le savon est en réalité fabriqué à partir d’huiles naturelles et d’ingrédients provenant de sources durables. Malgré tout, il sera un bon moyen pour certains de patienter jusqu’à la sortie de Halo Infinite, prévue pour le 8 décembre.