GTA San Andreas : le jeu culte va se décliner en VR pour l’Oculus Quest 2

GTA San Andreas va prochainement être adapté pour la réalité virtuelle. Pour le moment, nous n’avons aucun détail sur le jeu en lui-même. La seule certitude est qu’il est développé pour l’Oculus Quest 2.

GTA San Andreas va avoir le droit à une déclinaison en réalité virtuelle ! Lors de sa conférence du 28 octobre, Facebook (qui est entre-temps devenu Meta) a annoncé le projet. Pour le moment, les informations sont maigres, très maigres.

Tout juste sait-on que GTA San Andreas VR sera dédié à l’Oculus Quest 2, le dernier casque VR de Meta, et que son développement dure depuis « plusieurs années ». Ne cherchez pas d’images de gameplay, il n’y en a pas. Il faudra attendre encore avant de voir Los Santos dans les yeux de CJ.

GTA San Andreas, le retour en réalité virtuelle d’un jeu de légende

Meta n’a pas précisé si GTA San Andreas VR sera basé sur le jeu original, sorti sur PS2, ou sur la version Remastered, prévue pour bientôt. En tout cas, ce ne serait pas le premier jeu rétro à bénéficier du traitement VR, puisqu’il y a peu, c’est Resident Evil 4 qui a eu le droit à sa version.

Pour rappel, GTA San Andreas est sorti en 2004 sur PS2 et en 2005 sur PC. Reprenant le moteur et la formule instaurée par GTA 3 puis Vice City, il nous met dans la peau de CJ, gangster de Los Santos. La très grande liberté ainsi qu’un terrain de jeu gigantesque ont très vite happé les joueurs et San Andreas a rapidement acquis le statut de titre culte.

Sa version remastered, baptisée GTA The Trilogy, comprendra aussi GTA 3 et Vice City. Elle sera disponible en téléchargement le 11 novembre prochain. Rockstar Games, le développeur, a annoncé des graphismes modernisés, mais aussi une maniabilité revue et corrigée. Quant à GTA San Andreas VR, nous n’avons pas encore de date de sortie. Meta n’a même pas donné de fourchette. Il faut donc faire preuve de patience en attendant une éventuelle annonce. Ce jeu n’est qu’un des nombreux projets de Meta en ce qui concerne la VR, puisque l’ex Facebook cherche à se concentrer sur ce segment pour se donner un second souffle.