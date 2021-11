New World perd 135 000 joueurs par semaine, le jeu d’Amazon ne convainc pas

Le succès de New World aura été de courte durée. 1 mois après sa sortie, les joueurs abandonnent un à un le navire. Ils sont 135 000 par semaine à quitter le jeu, alors qu’ils étaient presque 1 million à en profiter à son lancement. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet exode massif, entre les bugs persistants et la nature même du titre.

Amazon accuse le coup. Tout — ou presque — avait pourtant bien démarré. Le 3 octobre, après 5 jours d’existence, New World comptait quasiment 1 million de joueurs. Le MMO était lancé et, malgré les nombreux soucis durant sa bêta et à la sortie, jouissait d’une popularité hors norme. Mais le succès n’aura pas duré longtemps. Depuis le pic du début, les statistiques sont en chute libre. Ils sont 135 000 par semaine à quitter les serveurs.

Aux dernières nouvelles, il y a 508 000 joueurs encore fidèles à New World. Un résultat loin d’être catastrophique, mais qui est aussi bien loin de l’heure de gloire du titre. Qui plus est, il est assez inquiétant pour un MMO de voir sa communauté partie à une telle vitesse, au risque de laisser les serveurs vides et donc rendre le jeu obsolète pour les quelques restants. À ce rythme, il ne faudra que quelques semaines pour que cela arrive.

Les joueurs ne veulent plus de New World

Difficile de savoir avec exactitude la raison pour laquelle New World perd ses utilisateurs. Si tant est qu’il y en ait qu’une, car il faut dire que le jeu a connu des débuts pour le moins houleux. En effet, victime de son succès inattendu, le lancement a été un échec grandiloquent à base de serveurs saturés et de file d’attente de plusieurs heures. Néanmoins, Amazon a promis de rectifier le tir et, un mois après, force est de constater que la situation s’est quelque peu améliorée.

Malheureusement, cela ne veut pas dire que le jeu est dépourvu de tout défaut. Ce dernier peut s’avérer éprouvant pour ceux qui souhaitent atteindre le niveau maximal, à l’instar des débuts de World of Warcraft qui demandaient un investissement conséquent de la part du joueur pour atteindre son objectif. Quand bien même celui-ci est assez motivé, New World devient presque inintéressant passé ce cap, notamment avec des combats contre joueurs bugués. Tout cela, sans parler du fait que le jeu continue de briquer les RTX 3090, malgré la promesse d’Amazon d’avoir résolu le problème.

