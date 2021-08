Xbox Series X : Microsoft lance une console aux couleurs de Halo Infinite, il n’y en a déjà plus !

Halo a 20 ans. C’est l’occasion pour Microsoft de customiser sa Xbox Series X aux couleurs de la saga, ainsi que plusieurs accessoires qui l’accompagnent. Malheureusement, si vous souhaitez mettre la main dessus, sachez qu’il n’a fallu que quelques minutes pour que les stocks s’épuisent.

Après presque un an d’existence, la Xbox Series X se dote de sa toute première édition limitée. Si c’est bientôt l’anniversaire de la console, c’est déjà celui de Halo. La saga culte fête aujourd’hui les 20 ans de la sortie de son premier opus qui a durablement marqué l’histoire du jeu vidéo et qui a permis à la Xbox de s’ancrer dans le paysage. Microsoft a donc souhaité marquer l’occasion et sortir une console un peu spéciale. Cette fois, pas de mini-frigo ou de valise, l’éditeur a opté pour une solution plus classique : la console customisée.

Disponible pour 549,99 dollars, la Xbox Series X aux couleurs de Halo s’accompagne bien entendu d’une manette sans fil reprenant le design. Lorsqu’elle s’allume, elle diffuse des sons tirés des jeux, à l’instar des anciennes éditions limitées Halo. Les joueurs ont également droit à une manette Elite Series 2, un casque Bluetooth Raizer Kaira Pro et un disque dur Seagate reprenant le thème du FPS. L’ensemble est disponible au prix de 199 dollars. Le disque dur, quant à lui, se vend 99,99 dollars pour 2 To de stockage et 159,99 dollars pour 5 To de stockage.

Sur le même sujet : Xbox Series X – date de sortie, prix, caractéristiques et jeux

Les stocks de Xbox Series X édition limitée s’écoulent en quelques minutes

Ces derniers accessoires seront lancés sur le marché en octobre et ne sont pas encore disponibles en précommande. En revanche, si l’édition limitée de la Xbox Series X vous fait de l’œil, on a une mauvaise nouvelle pour vous. Comme c’est le cas depuis sa sortie, les maigres stocks de lancement se sont épuisés en un rien de temps. Rien d’étonnant à cela.

La console est déjà quasi introuvable chez les revendeurs. Rajoutez à cela les 20 ans d’une saga chère dans le cœur des joueurs, et vous obtiendrez le cocktail parfait pour une pénurie bien familière. Microsoft proposera peut-être de nouvelles ventes à l’avenir, mais rien n’est moins sûr. On pourra toujours se consoler avec Halo Infinite, qui devrait vraisemblablement sortir le 8 décembre prochain.