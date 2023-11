Half-Life devient gratuit sur Steam et reçoit même une mise à jour avec du nouveau contenu

Half-Life fêtera ses 25 ans le 19 novembre, et Valve a décidé de faire un cadeau aux joueurs pour commémorer événement. Le premier jeu du studio est non seulement téléchargeable et concevable gratuitement, mais il vient également de bénéficier d'une importante mise à jour.

Le tout premier jeu de Valve, Half-Life, a connu un succès commercial considérable et a été largement salué par la critique lors de sa sortie en 1998. Cela fait donc 25 ans que le jeu original Half-Life a été lancé, et à cette occasion, Valve a publié une nouvelle mise à jour majeure du jeu qui ajoute de nouvelles fonctionnalités et prend en charge les écrans modernes, restaure le contenu coupé et perdu, implémente la prise en charge complète du Steam Deck, et bien d'autres choses encore.

« Nous avons lancé Half-Life le 19 novembre 1998 », écrit Valve. « Nous sommes très fiers de ce que nous avons construit à l'époque et nous sommes extrêmement reconnaissants envers la communauté de joueurs qui l'apprécient depuis. Ces dernières années, le jeu n'a pas reçu autant d'attention que de nombreux autres titres de notre catalogue, c'est pourquoi nous avons pensé que ce jalon était une excellente occasion de rafraîchir l'expérience du joueur et d'ajouter de nouvelles façons amusantes de jouer au jeu ».

Valve offre Half-Life sur Steam, mais pour une durée limitée

La meilleure nouvelle, c’est que les utilisateurs de Steam peuvent désormais obtenir gratuitement le jeu original Half-Life, mais seulement jusqu’au 20 novembre prochain. Une fois le jeu dans votre bibliothèque, vous le conserverez même au-delà de cette période, donc il ne faut pas tarder à en profiter.

Bien qu'il ait 25 ans, Half-Life reste une version unique du genre science-fiction en combinant sans effort action et aventure dans un monde effroyablement réaliste. Depuis sa sortie en 1998, il a remporté le titre de “Jeu de l'année” dans 50 publications différentes et conserve une note moyenne de 96, ce qui en fait l'un des jeux vidéo les mieux notés de tous les temps.

Quelles nouveautés apporte la mise à jour ?

En termes d'ajouts de contenu, la mise à jour apporte Half-Life Uplink à un public moderne. Cette mini-campagne a été lancée à l'origine sur disque, dans certains magazines et avec du matériel tel que des cartes son. Il y a également du contenu restauré, comme l'intro du logo original de Valve, ainsi que des cartes multijoueurs et des skins qui étaient inclus dans un CD vendu au détail à la fin des années 90. Les concepteurs de niveaux de Valve ont même créé quatre nouvelles cartes multijoueurs qui sont présentes dans la nouvelle mise à jour.

Mieux encore, cette version de Half-Life est désormais pleinement compatibl avec le Steam Deck, et dispose de paramètres graphiques mis à jour, y compris la mise à l'échelle de l'interface utilisateur HUD pour les écrans modernes. “Nous avons conçu la plupart de ces éléments pour des écrans cathodiques 640×480 et, apparemment, certains d'entre vous sont passés à la vitesse supérieure depuis“, précise Valve avec humour.

Enfin, notons qu'un documentaire d'une heure sur la création du jeu vient couronner le tout. Pour raconter comment Half-Life a vu le jour à la fin des années 90, Valve a fait équipe avec Danny O'Dwyer de Secret Tape, et on vous pouvez visionner l'intégralité du documentaire sur la vidéo ci-dessous.

Depuis la sortie de Half-Life 2 en 2004, les fans attendent désespérément des nouvelles d'un éventuel troisième volet. Cependant, on sait que le jeu a existé, mais que Valve ne l'a finalement jamais terminé. Bien que l'histoire soit actuellement inachevée, Valve a sorti le titre VR Half-Life : Alyx en 2020, qui a donné aux fans un aperçu du monde qui leur manquait désespérément