Half Life : Alyx et les jeux Valve pourraient bientôt arriver sur console. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le PDG de Valve Gabe Newell lors d'une interview donnée dans un lycée. Une déclaration qui de nombreuses interrogations.

Alors que Valve et Steam doivent faire face à des poursuites judiciaires pour abus de position dominante, le PDG de Valve Gabe Newell enchaîne les conférences diverses. Or, le grand patron a fait des déclarations surprenantes lors d'une discussion avec les élèves d'un lycée. À la question “Est-ce que des jeux Steam verront bientôt le jour sur consoles ou resteront-ils sur PC ?”, Gabe Newell a donné une réponse pour le moins étonnante : “Vous aurez une meilleure idée (ndrl : de nos projets) à ce sujet d'ici la fin d'année”.

Oh général dans l'assistance, qui se demande bien à quoi peut faire allusion Gabe Newell. Ils ne sont pas les seuls, puisque la déclaration du patron de Valve amène plus de questions que de réponses. Après le succès de Half Life : Alyx, Valve travaille-t-il sur un portage du titre à destination des consoles (sans la VR) ? Ou va-t-on voir des classiques du catalogue Valve comme Half Life 2, Team Fortress 2 ou encore Portal remastérisés sur les consoles de nouvelle génération ? De nouveaux jeux Valve vont-ils être édités également sur consoles ?

Le mystère reste entier. Il faut toutefois rappeler que “les jeux Steam” ne signifient pas grand-chose. Steam n'est pas un éditeur ou un développeur, mais bien une plateforme de distribution et de gestion de jeux PC. Valve en revanche est bel et bien un studio de développement.

Reste que l'on a récemment pu voir des jeux Playstation débarquer sur Steam, à l'instar de Death Stranding, Horizon Zero Dawn ou encore Days Gone, dont la sortie PC est prévue le 18 mai. La réciproque est donc possible, et Valve pourrait déjà être en pourparlers avec Sony et Microsoft pour proposer leurs prochains titres sur console.

Précisons que Valve a plusieurs jeux en préparation, le carton de Half Life : Alyx ayant motivé les équipes à plancher sur d'autres projets, et notamment des jeux solo. “On a clairement des jeux en développement que nous allons bientôt annoncer”, affirmait Gabe Newell en janvier 2021 dans une interview. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus en fin d'année 2021.

Source : Reddit