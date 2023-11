Steam Deck : choisir SteamOS ou Windows à l’allumage, Valve y travaille activement

Valve confirme travailler à la mise en place d'un système dual-boot sur sa console portable Steam Deck. Il s'agit de proposer le choix entre SteamOS ou Windows, ce qui n'est pas possible actuellement.

La semaine est chargée pour Valve, maison-mère de la célèbre plate-forme Steam. Environ un an et demi après la sortie de la console portable Steam Deck, voici que débarque le Steam Deck OLED. Une nouvelle version plus puissante de l'appareil qui n'est pas sans rappeler ce que Nintendo a fait avec sa Switch OLED. Mais les fans de la première heure n'en oublient pas pour autant les promesses de Valve concernant le premier modèle. Surtout le tant attendu dual-boot SteamOS/Windows.

On parle ici de la possibilité de choisir entre le système d'exploitation de Microsoft ou celui de Valve à l'allumage de la console. Faire tourner Windows sur le Steam Deck est faisable depuis longtemps déjà, mais il n'est pas possible d'utiliser SteamOS par la suite. Si vous voulez le réinstaller, vous êtes obligé de formater le disque dur de l'appareil et donc de perdre ses données. Le seul dual-boot existant à l'heure actuelle laisse le choix entre Windows et Linux.

Valve veut un système dual-boot SteamOS/Windows sur le Steam Deck

Maintenant que le Steam Deck OLED est disponible, les équipes vont pouvoir de nouveau plancher sur le fameux dual-boot. C'est ce que confirme Lawrence Yang de chez Valve : “le support du dual-boot [avec Windows] est très haut sur la liste de ceux qui travaillent sur SteamOS”. La fonctionnalité est attendue avec la mise à jour vers SteamOS 3 “une fois qu'elle est prête”, sans plus de précision.

Elle permettrait notamment de faire tourner les jeux que l'on possède sur les autres magasins comme l'Epic Games Store ou sur les services de cloud gaming (Nvidia GeForce Now, Xbox Game Pass…). Techniquement, il est possible de les installer sur son Steam Deck, mais la démarche peut se révéler assez pénible et entraîner des bugs si elle est mal faite. Un support officiel est largement préférable. On ne sait pas quand il arrivera, mais au moins, il est bien en préparation.

Source : IGN