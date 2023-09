Steam ne peut pas bloquer l’activation d’un jeu suivant le pays d’achat, l’Europe confirme

Le Tribunal de l'Union européenne rejette l'appel de Valve dans le procès concernant la géo-restriction de l’activation des jeux Steam. Il est bien illégal en Europe d'empêcher quelqu'un d'activer un jeu Steam acheté dans un autre pays que le sien.

Qu'est-ce que Valve, Capcom ou encore Bandaï Namco en en commun ? Les jeux vidéo en effet, mais aussi leur condamnation en 2021 par l'Union européenne. Au total, 6 éditeurs ont écopé d'une amende de 7,8 milions d'euros pour la géo-restriction de leurs jeux. Derrière ce terme se cache la notion de blocage géographique. Imaginons que vous résidez en France et que vous accédez au magasin Steam d'un autre pays de l'UE. Vous y acheter un jeu, mais au moment de l'activer sur votre compte français, Steam vous indique que ce n'est pas possible parce qu'il est limité à une autre région.

C'est ce comportement que l'Europe a condamné en 2021. Elle estime que Valve et les éditeurs mis en cause ont “empêché des consommateurs d'activer des jeux vidéo sur PC vendus par les distributeurs des éditeurs, soit sur des supports physiques, comme des DVD, soit par téléchargement, et d'y jouer”. Les joueurs devraient être libres d'acheter leurs jeux dans un autre pays que celui où ils vivent en vertu du libre échange au sein de l'Union européenne. Valve a fait appel de cette décision.

Steam n'a pas le droit d'empêcher l'activation d'un jeu acheté dans un autre pays que le vôtre

Deux ans plus tard, le Tribunal de l'UE rejette l'appel de Valve et “confirme que le géoblocage des clés d'activation de la plateforme Steam a enfreint le droit de la concurrence de l'Union européenne”. Cette phrase est lourde de conséquences pour le consommateur. Si Valve ne veut pas que vous achetiez vos jeux dans un autre pays, c'est parce qu'ils y sont parfois beaucoup moins cher. Selon les cas, la différence atteint 50 % voire plus.

Lire aussi – Valve est la nouvelle cible de cette société qui a déjà fait plier Apple et Google

Steam précise dans ses conditions d'utilisation qu'il est interdit d'utiliser un VPN ou équivalent pour changer sa localisation sur la plate-forme. Sauf qu'elle prend le cas de l'activation d'un jeu offert par quelqu'un et envoyé sur votre compte. Suite à la décision de l'Europe, cela devrait techniquement changer et il serait possible de changer de région dans Steam directement pour acheter un jeu puis l'activer en France. Valve n'a pas fait de commentaire pour le moment.

Source : Reuters