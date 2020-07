Half Life 3 a bien existé, mais Valve ne l’a jamais terminé

Half Life 3 est attendu par les fans depuis 2007. « Attendu » est un bien grand mot, puisque plus personne n’espère voir le jeu débarquer sur PC aujourd’hui. Un documentaire nous apprend toutefois que le titre a bien été en développement. Il y a même eu cinq projets sur la licence avant que le Half Life Alyx de 2020 ne voit le jour.

Quand sortira Half Life 3 ? Voici une question que l’on se pose depuis près de treize ans maintenant et dont la réponse rime de plus en plus avec « jamais ». Pourtant, il ne faut pas croire que Valve s’est tourné les pouces depuis. Un documentaire nommé The Final Hours of Half Life Alyx réalisé par Goeff Keighley nous donne un aperçu des coulisses du studio jusqu’à la sortie d’Alyx en début d’année 2020. Il nous indique que Half Life 3 a bien existé, tout comme Left 4 Dead 3, une autre arlésienne du jeu vidéo.

Plusieurs projets jamais aboutis

Half Life est sorti en 1999, suivi par Half Life 2 en 2004, puis par l’extension Episode 1 en 2006 et Episode 2 en 2007. La fin de ce dernier jeu nous laissait sur un cliffhanger que l’on espérait voir dénoué dans l’Episode 3 à l’époque. Mais Half Life 2 Episode 3 n’est jamais sorti, tout comme Half Life 3. La licence a été mise en pause pendant 13 ans, jusqu’à la sortie du jeu VR Half Life Alyx en 2020. Encore aujourd’hui, les fans ont l’espoir fou de voir arriver un jour Half Life 3. Oui, Valve y a pensé. Le studio a même travaillé sérieusement sur le sujet, comme nous l’indique le documentaire.

The Final Hours of Half Life Alyx nous indique qu’Alyx a été la sixième tentative (réussie donc) de ramener la licence sur le devant de la scène. On parle de plusieurs projets, comme un nommé simplement RPG. Ce jeu, jamais terminé, devait s’inspirer de titres comme Skyrim ou Dark Souls, mais n’a jamais dépassé le stade embryonnaire.

D’autres titres, comme un jeu en voxel ou encore des titres VR, ont été également abandonnés. Half Life 3 a même été officiellement développé, mais là encore, il n’a jamais été terminé. Il devait s’éloigner un peu des premiers épisodes en proposant des missions générées aléatoirement avec des objectifs eux aussi aléatoires. Ainsi, le jeu aurait été capable de créer des niveaux par lui-même et d’y ajouter des ennemis. Développé entre 2012 et 2014, le projet a finalement été mis de côté car le moteur Source 2 n’était pas au point pour ce jeu.

Left 4 Dead 3 aussi en projet

Un autre gros jeu attendu depuis des lustres est Left 4 Dead 3. Il a lui aussi bien existé et a été développé à la même période. Il devait complètement chambouler la formule en proposant, en lieu et place de niveaux linéaires, un vaste monde ouvert.

L’action devait se dérouler au Maroc, ce qui constituait un changement majeur par rapport au sud des Etats-Unis, et devait être capable d’afficher des centaines de zombies à l’écran. Là encore, c’est le moteur Source 2 qui n’était pas au point pour le jeu. Cependant, et nous le regrettons fortement à la rédac, Valve ne semble pas avoir développé de projet concernant la licence Portal depuis la sortie du deuxième épisode en 2010.

Quoi qu’il en soit, Valve n’a pas oublié Half Life, comme le prouve ces projets avortés ou encore la sortie d’Alyx. Par ailleurs, la fin de ce dernier jeu fait dans le teasing concernant la suite des aventures de Gordon Freeman. Mais de là à dire qu’Half Life 3 va arriver, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas.