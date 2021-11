GTA The Trilogy est victime de son succès, le jeu est injouable sur PC

Il n’aura fallu qu’une journée aux joueurs de GTA The Trilogy pour avoir raison du launcher de Rockstar. À cause d’un trop grand nombre de tentatives de connexions simultanées, les serveurs sont désormais totalement indisponibles. L’équipe technique a fait savoir sur Twitter qu’elle travaille actuellement sur une solution mais en attendant, le titre est complètement injouable sur PC.

Pourtant annoncé à la va-vite, GTA The Trilogy jouit déjà d’un succès retentissant. Les joueurs se bousculent sur toutes les plateformes pour découvrir la version remastérisée des trois titres cultes, au point de complètement boucher les serveurs. En effet, à peine un jour après sa sortie, Rockstar est arrivé avec une mauvaise nouvelle sur Twitter : « Les services du lanceur de jeux Rockstar et les titres pris en charge sont temporairement hors ligne pour maintenance. Les services reviendront dès que la maintenance sera terminée. »

Autrement dit, il est parfaitement impossible à l’heure actuelle de jouer à GTA The Trilogy sur PC. On aurait pu penser que la configuration minimale pour lancer le jeu allait en refroidir plus d’un, mais il n’en est visiblement rien. Le trop grand nombre de connexions simultanées ont fait lâcher les serveurs du launcher, privant ainsi tous les utilisateurs des titres du studio. Sur Down Detector, le nombre de signalements pour GTA Online a explosé hier soir, dans les alentours de 19 h 30. Dans les commentaires, un internaute pointe du doigt « une maintenance qui dure depuis plus de 18 heures ».

GTA The Trilogy casse complètement le launcher de Rockstar

Du côté de Red Dead Online, même son de cloche : toute connexion est impossible, même si la situation semble moins grave sur Down Detector. Reste que Rockstar n’a eu d’autres choix que d’agir pour limiter les dégâts. Le studio a ainsi tout bonnement retiré GTA The Trilogy de son store, en attendant qu’une solution soit trouvée.

Les autres éditions du jeu, elles, sont toujours disponibles. Sur son site de support, Rockstar indique que les serveurs de Red Dead Online et GTA Online sont toujours hors service à l’heure où sont écrites ces lignes. « Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension alors que nous continuons à travailler sur le rétablissement des services pour le launcher Rockstar Games et les titres pris en charge », indique le studio sur Twitter.