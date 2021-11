GTA The Trilogy : Rockstar a retiré des codes de triche, adieu le jetpack dans San Andreas ?

Les rumeurs disaient vrai : il n’y a pas certains codes de triche dans GTA The Trilogy. Il n’est pas encore clair à l’heure actuelle quels cheat codes sont concernés, ni s’ils ont été remplacés par de nouveaux. Rich Rosado, producteur du titre, explique que cette décision a été prise pour améliorer la stabilité du moteur Unreal.

GTA The Trilogy est disponible depuis hier et, rapidement, de nombreux joueurs se sont rués sur le titre pour redécouvrir les joies de parcourir San Andreas et Liberty City. Dès lors, ces derniers ont commencé à remarquer des changements. On le savait déjà, c’est désormais confirmé que Rockstar a retiré certains symboles racistes présents dans les trois jeux. Mais ce ne sont pas là les seuls éléments qui sont passés à la trappe d’une génération à une autre.

En effet, des rumeurs ont commencé à circuler à propos de codes de triche, bien connus notamment sur GTA San Andreas, qui ne seraient plus présents dans le remaster. Dans une interview donnée à USA Today, Rich Rosado, producteur du jeu titre, a confirmé ces propos. « Nous avons dû en retirer quelques-uns pour des raisons techniques, certaines choses qui ne fonctionnaient pas bien avec le moteur Unreal », explique-t-il.

Rockstar a bien retiré certains codes de triche de GTA The Trilogy

Néanmoins, Rich Rosado refuse d’en dire plus. « Mais je vais m’arrêter là », répond-il au journaliste visiblement un peu trop curieux. « Il y a de quoi s’amuser avec la découverte. Je n’en dis pas plus ni moins, mais je préfère ne pas y aller à brûle-pourpoint avant la sortie du jeu et aller directement au générique de fin ». Autrement dit, on ne sait pas avec certitudes quels codes ont été supprimés.

Il faudra donc tester par soi-même pour en avoir le cœur net. D’autant que Rich Rosado n’a pas écarté la possibilité que Rockstar ait intégré de nouveaux cheat code pour remplacer ceux qui n’ont pas survécu au remaster. D’ici quelques jours, des codes inédits pourraient donc faire leur apparition sur les forums et réseaux sociaux. Vous pouvez chercher par vous-même dès maintenant en vous procurant GTA The Trilogy sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC ou Switch.

Source : USA Today