PS5 : récupérez plusieurs gigas d’espace sur votre SSD grâce à cette astuce toute bête

Avec des jeux pesant de plus en plus, on peut rapidement se retrouver à court d'espace de stockage sur le SSD de sa PS5. Fort heureusement, il existe une astuce toute simple pour récupérer quelques gigas, et ce sans avoir à supprimer des titres.

Bien qu'il y ait marqué sur la boîte de la PS5 que la console embarque 800 Go de capacité de stockage, la réalité est légèrement différente. En effet, plusieurs éléments, comme le système d'exploitation notamment, occupent de l'espace sur le SSD de la machine. Et malheureusement pour les joueurs, impossible d'en récupérer ne serait-ce qu'une partie.

Ainsi, la PS5 “Fat” propose en réalité 667 Go d'espace libre sur son SSD, sur les 800 Go annoncés par Sony sur le packaging. À lui seul, le système d'exploitation représente d'ailleurs une quinzaine de gigas, des données totalement incompressibles comme dit plus haut. Notez que le constat est le même sur toutes les variantes de la console, que ce soit la PS5 Slim (822 Go réels contre 1 To annoncé) ou la récente PS5 Pro (1,88 To réels contre 2 To annoncés).

Pour les propriétaires de PS5, il faut donc faire avec cette contrainte, et à l'image de votre serviteur, vous avez probablement pris l'habitude de faire régulièrement du vide pour installer un nouveau jeu… Ou alors, vous avez eu l'intelligence d'investir dans un SSD supplémentaire. Une nécessité malheureusement, à l'heure où les jeux pèsent de plus en plus. On pense par exemple à Call of Duty avec ses 150 Go (avec tous les modules installés), à Horizon Forbidden West avec ses 103 Go ou encore Baldur's Gate 3 et ses 150 Go…

Une astuce toute simple pour récupérer des gigas sur le SSD de la PS5

Fort heureusement, tous les titres ne pèsent pas un âne mort et certains jeux ont encore la politesse d'occuper quelques dizaines de gigas seulement sur votre SSD déjà plein à craquer. D'ailleurs, si vous cherchez à grappiller un peu de place pour télécharger quelques petits jeux, il existe une astuce toute simple. Et cerise sur la gâteau, elle ne nécessite pas de faire le tri dans votre bibliothèque.

Cette méthode, elle consiste tout simplement à effacer les captures d'écran et les extraits vidéo liés à vos trophées ! Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, votre PS5 enregistre à chaque trophée obtenu une capture d'écran, mais aussi un court extrait vidéo d'une quinzaine de secondes. Si vous avez des années de jeu derrière vous, ces fichiers peuvent rapidement s'amasser et occuper une place conséquente sur votre SSD ! “Je viens de juste de trouver 2200 vidéos quand j'essayais de libérer de l'espace et de comprendre pourquoi ma galerie multimédia était si grosse”, raconte l'utilisateur wolfgang784 sur Reddit.

Me concernant, j'ai effectivement retrouvé plus de 1020 photos et vidéos liées à mes trophées ! Une fois supprimées, j'ai pu récupérer une dizaine de gigaoctets d'espace libre sur le SSD de ma console. Mine de rien, cela suffit pour télécharger quelques petits jeux indépendants comme l'excellent Loreilei and The Laser Eyes ou d'anciens classiques PlayStation.

Comment effacer les images/vidéos des trophées sur PS5 ?

Pour se débarrasser de tous ces fichiers, rien de plus simple :

Depuis l'écran d'accueil, rendez-vous dans les Paramètres > Stockage

Cherchez maintenant l'onglet Galerie multimédia, puis Trophées en haut à gauche

Sélectionnez l'ensemble des images et vidéos disponibles

Appuyez sur Supprimer pour valider l'opération

Comment paramétrer la capture automatique d'images/vidéos des trophées ?

Si vous vous en fichez d'immortaliser l'obtention de vos trophées avec des images et des vidéos, il est heureusement possible de modifier le comportement de cette fonctionnalité. Pour ce faire :

depuis l'écran d'accueil de la PS5, rendez-vous dans les Paramètres > Captures et diffusions

sélectionnez maintenant Captures automatiques, puis Trophées

dans l'onglet Sauvegarder les captures d'écran des trophées, cliquez sur Aucun au lieu de Tous les niveaux de trophées

faites la même chose dans l'onglet Sauvegarder les vidéos des trophées (Aucun au lieu de Tous les niveaux de trophées)

Grâce à ces quelques modifications, obtenir des trophées ne sera plus synonyme d'espace occupé sur le SSD de votre PS5.