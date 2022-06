GTA 6 : une fuite dévoile l’histoire en détail, mais ce n’est pas très crédible

Une fois n’est pas coutume GTA 6 fait l’objet d’une nouvelle rumeur de taille. Celle-ci n’a pas grand-chose à voir avec les dernières, puisqu’elle révèle que le jeu se passe au Brésil et raconte l’histoire de deux jumeaux séparés par le cartel local qui vont tenter de se venger. Néanmoins, tout cela ne semble pas bien crédible, et ce pour plusieurs raisons. Explications.

On commence à être habitué à voir des fuites qui ne se ressemblent pas sur GTA 6. La cadence était déjà élevée, mais l’officialisation du projet par Rockstar a définitivement déchaîné l’imagination des fans. Problème : quand on attend un jeu depuis aussi longtemps, il est facile de se laisser avoir par la première fuite un tant soit peu crédible qui vient. Or, les faux leaks se sont enchaînés ces derniers temps.

Aussi, mieux vaut prendre avec de (grosses pincettes) une fuite qui fait beaucoup parler d’elle sur le web ces derniers jours. Celle-ci nous vient tout droit du leaker Matheusvictorbr, qui dévoile un large pan de l’histoire du jeu sur Twitter. Ainsi, selon lui, GTA 6 se déroulerait au Brésil, du moins en partie, car il s’agirait du pays d’origine des deux personnages principaux. Deux, oui, car le leaker affirme que l’on suivra l’histoire de jumeaux.

Une fuite prétend que GTA 6 sortira en 2024

L’histoire commencerait donc en 2023, année durant laquelle le frère et la sœur tombent entre les mains du cartel brésilien après la mort de leurs parents. Des années plus tard, une fois adultes, tous deux prennent des chemins bien différents. Le frère devient agent de la DOA (parodie de la DEA américaine) afin de lutter contre la propagation de la drogue, tandis que la sœur a infiltré le cartel dans le but de monter en grade et se venger de la mort de ses parents.

Tous deux ont donc un but identique, mais ne se croiseraient que plus tard dans le jeu. Le leaker ne précise néanmoins pas si les deux personnages sont jouables, bien que cela semble probable compte tenu du gameplaye de GTA 5. Toutefois, il affirme que le jeu sera le premier à s’intéresser d’aussi près aux cartels. Du côté des villes, on retrouve Vice City, comme déjà évoqué auparavant, mais également Cuba ou encore une ville colombienne. La sortie serait prévue pour 2024.

Pourquoi cette fuite n’est pas crédible ?

Autant le dire tout de suite, rien de tout cela ne semble bien crédible. Pour commencer, il faut souligner de nouveau que les fake news concernant GTA 6 sont légion sur le web. Il faut donc prendre avec une précaution très particulière toutes les infos qui prétendent dévoiler des éléments du gameplay ou de l’histoire. Mais au-delà de ça, les éléments du leaker ne sont pas cohérents avec l’univers de GTA.

Pour commencer, tous les opus de la franchise se déroulés jusqu’à présent aux États-Unis, précisément pour émettre une satire acerbe du système du pays. Une histoire en Amérique latine semble donc étrange, d’autant que, si le leaker ne dit jamais qu’il est originaire du Brésil, son compte Twitter est en portugais. Autrement dit, celui-ci pourrait faire preuve de chauvinisme pour s’attirer les louanges de ses followers.

De plus, une sortie en 2024 semble bien trop proche pour être réelle. De nombreuses fuites tablent plutôt pour 2025, voire 2026, ce qui plus crédible connaissant les temps de développement auxquels nous a habitué Rockstar. D’autant que Matheusvictorbr prétend que le studio apporterait un soin tout particulier au gameplay ce qui, pour une formule désormais vieille de plusieurs décennies, nécessite probablement beaucoup de temps. Avec tous ces éléments en tête, on vous laisse vous faire votre propre avis.