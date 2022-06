Ghost of Tsushima 2 serait déjà en préparation, une offre d’emploi vend la mèche

Ghost of Tsushima est en train de devenir le secret le moins bien gardé de Sony. En effet, une offre d’emploi avoue à demi-mot que Sucker Punch, le studio à l’origine du jeu, recrute pour la suite du titre. La firme y décrit le poste comme un Technical Combat Designer ayant une expérience dans les jeux d’action open world à la troisième personne.

Il y a de ces jeux dont on sait pertinemment qu’ils auront une suite. Horizon : Zero Dawn, The Last of Us, God of War, tous ces titres ont plusieurs similarités. Premièrement, il s’agit chacun d’exclusivité PlayStation, et on connaît l’attrait de Sony pour le développement de ses licences phares. Ensuite, ils ont tous les trois marqué un tournant dans l’histoire du studio duquel ils sont sortis. Avec tous ces éléments en compte, difficile de ne pas croire en une future suite de Ghost of Tsushima.

Aussi, lorsqu’une offre d’emploi par Sucker Punch est repérée par les fans, les théories se tournent directement vers cette dernière. Et il faut dire que tout concorde. En effet, le studio est à la recherche d’un Technical Combat Designer et d’un Senior Combat Designer. Jusqu’ici, on pourrait entre autres penser à des suites de Sly Cooper ou encore d’Infamous, qui ont également fait parler d’elles dernièrement. Mais le reste du document ne laisse que peu de place au doute.

Sucker Punch recrute très probablement pour le développement de Ghost of Tsushima 2

Ainsi, Sucker Punch précise être à la recherche d’un développeur fort d’une « expérience sur le gameplay ou le combat dans un jeu d’action à la troisième personne. » Là encore, les deux jeux précédemment cités peuvent correspondre à cette description, mais c’est sans compter sur la suite, qui demande au designer de « proposer des rencontres intéressantes et variées dans un jeu en monde ouvert, avec un accent particulier sur le combat de mêlée et la furtivité. »

Autrement dit, tout colle avec l’univers de Ghost of Tsushima. Si l’on rajoute à cela la petite indiscrétion du directeur créatif du jeu qui avait indiqué rapidement sur LinkedIn travailler sur un Ghost of Tsushima sur PS5, cela commence à faire beaucoup pour un jeu censé rester secret pour le moment. Néanmoins, comme toujours, mieux vaut rester prudent avant d’en avoir la confirmation officielle.

