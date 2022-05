GTA 6 pourrait finalement ne pas sortir avant au moins 2026

GTA 6 est sans aucun doute l'un des jeux les plus attendus de cette décennie, mais il semble que nous devions attendre quelques années de plus avant de le voir arriver, selon les dernières informations partagées par Take Two Interactive.

Bien qu'aucune date de sortie exacte n'ait été dévoilée, Rockstar Games a fait une annonce officielle le 4 février 2022, confirmant les spéculations selon lesquelles le prochain Grand Theft Auto est en cours de développement. L’éditeur promettait que, « le développement est en bonne voie », et que davantage d’informations allaient être dévoilées très prochainement. Cependant, plusieurs mois après l’annonce, il semblerait désormais que le jeu ne soit pas attendu au cours des prochaines années.

En effet, selon le dernier rapport sur les résultats publiés par Take-Two, il faudra peut-être attendre un certain temps avant de voir GTA 6. Le rapport de résultats met en évidence tous les jeux que Rockstar a en préparation pour les années à venir, mais GTA 6 n’apparaît nulle part.

Rockstar n’a pas mentionné GTA 6 dans son calendrier de sortie des années à venir

Dans son rapport, l’éditeur a divisé les jeux actuellement en préparation en quatre catégories différentes et il y a un calendrier de sortie assez précis. La liste comprend Marvel's Midnight Suns, le nouveau Tales From The Borderlands, et même un portage mobile de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition.

Le problème, c’est que GTA 6 est totalement absent de ce rapport, qui indique pourtant tous les jeux prévus au cours des trois prochaines années (FY23-FY25). Si l’on en croit Take Two, GTA 6 ne serait donc pas prévu avant au moins 2026. Pour l’instant, il est difficile de déterminer si Take Two a intentionnellement omis de mentionner GTA 6 dans son rapport.

Il serait compréhensible que l’éditeur n’évoque pas les jeux qui n’ont pas encore été annoncés, mais comme nous l’avons noté précédemment, GTA 6 a déjà été officiellement mentionné par les développeurs. Quoi qu’il en soit, il semble que nous devrons encore patienter de nombreux mois avant que Rockstar s’exprime de nouveau sur le sujet. En attendant, nous savons que les fake news inondent Internet, il est donc important de ne pas croire n’importe quoi.

Source : Take Two