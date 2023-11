GTA 6 : la date des pré-commandes aurait été dévoilée

Alors qu'on attend le 1er trailer officiel de GTA 6 début décembre, une chaîne de magasin anglais aurait divulgué la date de pré-commande du prochain jeu de Rockstar Games.



Après l'excellentissime Baldur's Gate 3 sorti en août dernier, le jeu le plus attendu de l'année est probablement GTA 6. La suite de la célèbre série de jeux signés Rockstar Games, dont le dernier opus date de 2013, se fait attendre depuis très longtemps. Surtout que cela fait déjà un an que le studio a été la cible d'une fuite massive de données du titre, dont on sait depuis pas mal de choses. La cyberattaque a d'ailleurs déclenché une enquête du FBI pour aboutir à plusieurs arrestations de hackers présumés.

Officiellement, nous avons d'abord eu droit à un possible “teaser de teaser” prenant la forme d'une image savamment composée, avant la confirmation. Le premier trailer de GTA 6 sera publié début décembre. Cela ne veut pas dire que la sortie du jeu suivra rapidement. Rien n'empêche le studio d'en dévoiler des éléments par petites touches des années avant de proposer le produit fini s'il le souhaite. Mais comme on pouvait s'y attendre, l'annonce du trailer a engrangé de nouvelles rumeurs, dont celle sur la date d'ouverture des pré-commandes.

Un post de Rockstar Universe sur le réseau social X (Twitter) du 23 novembre est passé relativement inaperçu. Il montre pourtant que les pré-commandes de GTA 6 seraient ouvertes le 12 décembre 2023. Cette information est visible sur la capture d'écran d'une discussion entre un internaute et le support de Argos. Il s'agit d'une chaîne de magasins britanniques. Un conseiller nommé Allan indique “j'ai été informé que le jeu Grand Theft Auto VI pour les Xbox series x/s et la PlayStation 5 sera disponible en pré-commande le 12 Décembre 2023”, avant d'ajouter que l'information “a été confirmée par les distributeurs”.

Rockstar Universe a contacté le support Argos à son tour, en l'informant de la fuite apparente. Le conseiller a cette fois-ci répondu que la date de pré-commande serait annoncée en même temps que la date de sortie. Par Rockstar Games donc. L'information est donc à prendre avec des pincettes, mais elle n'est pas non plus sans fondement. Le trailer de début décembre pourrait très bien comporter une surprise de ce genre. Plus que quelques jours à patienter.

There is an image circling Twitter/X in relation to a Argos Support conversation stating GTA6 will be available for Pre-Order on Dec 12th, 2023.

We have reached out to Argos to clarify this, to which they do not have a date for pre-orders or release.

They have stated though… pic.twitter.com/gSwINGQXTV

— Rockstar Universe (@RStarUniverse) November 23, 2023