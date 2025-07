La SNCF a une idée pour améliorer le Wi-Fi dans les trains, finis les débits ridicules et les coupures intempestives ?

La SNCF veut booster la qualité du réseau Wi-Fi à bord des trains. Voici ce qu'elle envisage pour proposer une connexion digne de ce nom qui ne coupe pas toutes les 10 minutes.

“Attends ça va couper, je passe sous un tunnel“. Si vous avez déjà téléphoné pendant un voyage en train, vous avez forcément prononcé cette phrase au moins une fois. Capter de manière constante dans cette situation est mission impossible, et ce n'est pas la présence du Wi-Fi qui change la donne. Certes, la plupart des trains proposent de vous connecter à un réseau sans fil gratuitement, mais ce dernier s'appuie tout de même sur la 4G et la 5G.

Résultat : des débits très fluctuants et des coupures régulières, votre smartphone devant constamment changer d'antenne puisque le train circule à grande vitesse. La SNCF en est parfaitement consciente et cherche à résoudre ce problème. Pour cela, elle veut s'appuyer sur un mélange de 4G/5G et de connexion par satellites. Si le groupe n'a pas donné de nom, Reuters a pu confirmer que deux entreprises étaient en lice pour un partenariat.

La SNCF veut enfin proposer un Wi-Fi digne de ce nom dans les trains

Sans surprise, la première est Starlink d'Elon Musk, qui travaille déjà à la mise en place d'une connexion Wi-Fi gratuite dans les avions. La deuxième est française : OneWeb, appartenant à Eutelsat. Un porte-parole confirme d'ailleurs à Reuters être en discussion avec la SNCF pour mettre en place une projet pilote, ce que la firme a déjà fait chez nos voisins britanniques.

L'objectif est simple pour la compagnie ferroviaire française : “La combinaison satellite plus 4G/5G permettrait d'éliminer les zones mortes et d'offrir un service stable, rapide et adapté aux nouveaux usages comme le streaming ou la visioconférence“. Il faudra cependant patienter avant d'en profiter lors de son prochain trajet.

Les appels d'offres seront lancés d'ici fin 2025. Entre l'étude des dossiers, le choix du partenaire, la mise en place de tests et le déploiement global du système, n'espérez pas un Wi-Fi solide dans les trains avant la deuxième moitié de 2026, voire au-delà.