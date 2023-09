GTA 6 : Rockstar vient-il de teaser la présentation imminente de son prochain jeu phare ?

Il semblerait que Rockstar vient de confirmer l’existence d’un futur GTA 6, si l’on se fie aux éléments repérés par des internautes vigilants sur les réseaux sociaux. Tout semble indiquer que la date de présentation est imminente.

Cela fait plus de 10 ans maintenant que Rockstar a lancé son mythique GTA 5, et les fans de la franchise attendent depuis avec impatience un nouvel opus. Bien que nous ayons peu d'informations officielles sur GTA 6 jusqu'à présent, le développeur semble teaser son nouveau jeu avec des références possibles parsemées dans des images et des messages aléatoires sur Grand Theft Auto 5 ou Online.

La dernière publication en date, qui annonce un objet gratuit du Festival de la Lune dans GTA Online, a rapidement éveillé les soupçons des fans. « Joyeux festival de la lune », écrit Rockstar. « Jouez à GTA Online à n'importe quel moment de la semaine pour obtenir le T-shirt rouge Happy Moon et participer aux festivités ». Si aucune référence à GTA 6 ne se trouve dans le message, c’est plutôt sur l’image que les internautes ont rapidement repéré quelque chose.

Lire également – GTA 6 : l’identité d’un pirate est révélée, il n’est pas du tout comme vous l’imaginez

Rockstar pourrait bientôt annoncer l’arrivée de GTA 6

Sur l'image, on peut voir deux protagonistes de GTA Online portant des t-shirts du Festival de la Lune et se tenant devant l'enseigne Vinewood alors que la pleine lune se trouve au-dessus d'eux. La façon dont les deux personnages se tiennent devant l'enseigne Vinewood masque complètement la seconde moitié de l'image et ne laisse apparaître que la partie « VI ».

Évidemment, il n’y a ici aucune coïncidence, chaque publication étant longuement réfléchie à l’avance. Bien que tout ce que Rockstar Games dit et fait en ce moment soit minutieusement analysé par les fans désespérés de voir quoi que ce soit sur le prochain grand jeu du studio, celui-ci ressemble indéniablement à un petit teasing sur GTA 6.

Plusieurs leaker ont récemment fait état d’une présentation possible de GTA 6 dès le mois d’octobre, le jeudi 26 pour être précis. Étant donné l’apparition d’un tel teaser, on ne peut qu’imaginer que la présentation officielle approche à grands pas. Rockstar s’attendrait à un véritable succès dès le lancement, les analystes prédisant déjà des ventes record générant 1 milliard de dollars de revenus dès la première semaine.