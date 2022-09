GTA 6 : le FBI enquête sur le pirate responsable de la fuite

Il fallait s'y attendre. Après la cyberattaque dont a été victime Rockstar Games, et la fuite massive de contenus relatifs à GTA 6, le FBI a décidé d'ouvrir une enquête pour retrouver la trace d'une pirate responsable.

Comme vous le savez probablement, Rockstar Games, le studio mythique à l'origine de GTA et de Red Dead Redemption, a été victime d'une cyberattaque ce dimanche 18 septembre 2022. Un pirate est parvenu à s'introduire sur les serveurs de l'entreprise. Résultat, ce hacker s'est emparé de nombreux extraits de gameplay issus des versions test de GTA 6, le prochain épisode tant attendu de la saga, tandis qu'il a assuré être en possession des codes source de GTA 5 et GTA 6.

Il s'agit tout simplement de l'une des fuites les plus importantes de l'histoire du jeu vidéo. 36 heures plus tard, Rockstar est sorti de son silence pour annoncer que cet évènement n'allait pas avoir de conséquences sur le développement du jeu. En d'autres termes, la sortie ne sera pas retardée, et les équipes poursuivent leur travail normalement. Par ailleurs, aucun service online, comme GTA Online ou Red Dead Online, ne seront perturbés par cette attaque.

Piratage de Rockstar : le FBI ouvre une enquête fédérale

Sans surprise, le FBI a décidé d'ouvrir une enquête fédérale pour tenter de retrouver la trace du ou des principaux instigateurs de cette cyberattaque. Précisons tout de même que le pirate en question s'est vanté d'avoir participé à l'attaque menée contre Uber la semaine dernière.

“Il a également été signalé au cours du week-end que ce même acteur avait piraté le studio de jeux vidéo Rockstar Games”, a écrit Uber dans un article de blog récemment mis à jour. “Nous sommes en étroite collaboration avec le FBI et le ministère de la Justice sur cette question, et nous continuerons à soutenir leurs efforts”, assure l'entreprise.

Ce mardi 20 septembre, Uber a apporté plus de précisions sur cette affaire. Après avoir mené son enquête interne, le groupe de pirates Lapsus$ est responsable de la cyberattaque lancée contre son réseau et celui de Rockstar. Cette entité n'en est pas à son premier coup, puisqu'en mars 2022, elle s'était illustrée en dérobant 70 Go de données confidentielles d'une application développée par Apple.

Source : Eurogamer