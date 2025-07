Google veut sauver vos yeux avec ce nouveau réglage sur Android

Vous en avez assez d’être ébloui par vos photos HDR en pleine nuit ? Une nouvelle option expérimentale sur Android pourrait enfin régler ce problème gênant. Google prépare un contrôle inédit qui va changer la façon dont vous voyez vos images.

Aujourd’hui, de plus en plus d’écrans affichent des images très lumineuses grâce au HDR. Cette technologie rend les photos plus éclatantes et les vidéos plus réalistes. Mais ces images ultra-brillantes peuvent aussi poser problème dans certaines situations. Beaucoup d’utilisateurs se plaignent d’être gênés lorsqu’une photo dans ce format s’affiche soudainement dans un environnement sombre. La demande pour un meilleur contrôle de ces effets n’a jamais été aussi forte.

Dans ce contexte, Google teste une nouvelle option. Selon Android Authority, cette version expérimentale introduit un réglage appelé « Enhanced HDR brightness ». Ce paramètre permet aux utilisateurs de réduire l’intensité des photos HDR ou même de désactiver complètement leur effet lumineux. Jusqu’ici, aucune solution simple n’existait pour limiter la luminosité de ce format directement depuis le système.

Un nouveau réglage Android limite l’effet trop intense des photos HDR

Grâce à cette nouvelle option, il est désormais possible de décider si l’on souhaite afficher les contenus HDR dans leur pleine luminosité ou les ramener à un niveau plus doux. Les utilisateurs peuvent aussi ajuster l’intensité avec un curseur, afin d’adapter l’effet selon leurs préférences. Une image unique dans ce format riche peut sembler étrange ou trop agressive au milieu d’un écran majoritairement sombre, notamment la nuit. Cette personnalisation vise donc à rendre l’affichage plus harmonieux et moins fatiguant pour les yeux.

Pour l’instant, cette fonctionnalité n’était visible que dans le code d’Android 16 QPR1 Beta 1. Avec la version Canary, elle devient réellement accessible et fonctionnelle pour les testeurs. Attention toutefois, utiliser cette version comporte des risques : le système est instable et peut provoquer des bugs importants.

Pour ceux qui souhaitent tout de même essayer, il faut s’inscrire au programme Android Beta, puis télécharger et installer la build Canary compatible sur un appareil Pixel récent. Il est recommandé de sauvegarder toutes vos données avant de vous lancer. Cette nouveauté pourrait s’intégrer plus tard dans une mise à jour officielle pour offrir un contrôle attendu depuis longtemps par les utilisateurs.