Votre Xbox vous demande de faire des centaines de mises à jour en même temps ? Vous n’êtes pas le seul

De nombreux propriétaires de Xbox témoignent d'un bug très particulier : ils croulent sous une avalanche de mises à jour de leurs jeux. Elles sont toutes lancées en même temps, ce qui peut rapidement poser problème.

Il est loin le temps où il suffisait d'insérer une cartouche ou un CD dans sa console pour en profiter tout de suite. Aujourd'hui, même les jeux vidéo physiques nécessitent le téléchargement de mises à jour plus ou moins régulières, parfois le jour de leur sortie. Une attente pénible quand on constate qu'elles sont particulièrement lourdes. Imaginez maintenant cette situation, mais sur l'ensemble des jeux dématérialisés présents sur votre Xbox Series X/S.

Voilà ce qui arrive en ce moment à de nombreux joueurs venus raconter leur mésaventure sur Reddit. Sans raison, la console leur annonce que tous leurs jeux doivent être mis à jour. Sur la photo qui sert d'illustration à cet article, on peut voir qu'il y en a 200 en attente, DLC inclus. Même des jeux vieux de 10 ans sont concernés. Le pire, c'est qu'aucun patch n'a été annoncé par les développeurs, alors que se passe-t-il ?

Des Xbox affichent des centaines de mises à jour de jeux à faire en même temps

Pour la majorité des personnes concernées, il s'agit d'un bug. Il est particulièrement gênant puisqu'après les mises à jour effectuées, certains joueurs doivent réinstaller leur jeux. Sans parler du temps que ça prend, le processus peut buguer et tourner sans fin. Au moment de publier cet article, Microsoft n'a pas réagi aux témoignages. Un internaute pense cependant savoir ce qui explique ce phénomène.

Selon lui, la firme de Redmond est en train d'effectuer un contrôle des licences de chaque jeu présent sur les consoles Xbox Series X et S. Autrement dit vérifier que ce sont des copies légitimes et non piratées. Il n'y a aucune preuve qu'il s'agisse bien de cela, mais ça expliquerait pourquoi ces mises à jour, bien que très nombreuses, se font quasi-instantanément. On ignore également pourquoi certains utilisateurs ne sont pas impactés. Aucun point commun flagrant ne se dégage actuellement.