L’excellent casque à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 est à prix canon, ne ratez pas cette offre !

Le Sony WH-1000XM5 fait l'objet d'une superbe offre promotionnelle qui nous vient tout droit du site Amazon ! Actuellement, l'excellent casque à réduction de bruit bénéficie d'une belle réduction de 150 euros de la part du géant de l'e-commerce.

Alors que son Prime Day 2025 tourne à plein régime, Amazon permet à tous ses clients de profiter d'une remise immédiate de 36 % sur l'achat du Sony WH-1000XM5. Grâce à cette réduction, le prix du casque sans fil de la marque japonaise passe ainsi de 419 euros à 269,99 euros. Pour information, seul le coloris noir du casque est à moins de 270 euros et le produit est éligible au paiement en plusieurs fois sans frais.

Dévoilé par Sony au printemps 2022, le WH-1000XM5 possède l'une des meilleures réductions de bruit du marché (ANC) grâce à la présence de quatre microphones dans chaque oreillette. Concernant l'autonomie, le Sony WH-1000XM5 est utilisable pendant une durée maximale de 40 heures si la fonction ANC est désactivée. Grâce à la charge rapide, un temps de chargement de trois minutes en USB-C permet au casque d'avoir une autonomie supplémentaire de 60 minutes.

À propos des fonctionnalités du casque Sony, on peut notamment trouver la pause automatique de la lecture quand l'appareil est retiré des oreilles, la fonction Speak To chat, plusieurs contrôles tactiles, la compatibilité avec les assistants vocaux, le Bluetooth et la technologie HI-Res audio. Enfin, le casque Sony WH-1000XM5 est fourni avec un étui de transport pliable, un câble jack long de 1,2 mètre et un câble USB.