Cette agrafeuse “Nintendo Switch 2” est vendue 185 000 euros, mais pourquoi ?

Le site de vente aux enchères eBay abrite une annonce très particulière : une agrafeuse qui vaut pour l'instant 185 000 euros. En apparence banale, elle est en lien avec la Nintendo Switch 2. On vous explique.

On trouve absolument de tout sur eBay, célèbre site de vente aux enchères en ligne. Et c'est normal : n'importe qui peut y proposer l'objet de son choix et fixer le prix qu'il souhaite. Parfois, la rareté du produit explique son tarif que d'aucuns trouveraient indécent. Dans d'autres cas, le vendeur surfe sur une tendance quelconque pour gagner un maximum d'argent avec un article extrêmement banal. Celui dont il est question ici se situe entre ces deux façon de faire.

Il s'agit d'une agrafeuse noire. C'est elle qui sert d'illustration à cet article. Comme vous pouvez le voir, elle a déjà servi et n'affiche pas le logo d'une marque très connue qui attirerait l'attention. Elle est même catégorisée comme une agrafeuse “sans marque” et de type “standard“. Pourtant elle est proposée à environ 185 000 € au moment où nous écrivons ces lignes. Une arnaque ? Non, seulement un bon coup de pub de la part d'une chaîne de magasins de jeux vidéo.

Vous pouvez acheter une agrafeuse “Switch 2” pour minimum 185 000 euros

Cette agrafeuse est en réalité celle qui a provoqué un tollé lors du lancement de la console le 5 juin dernier dans l'arrondissement New-yorkais de Staten Island. Un employé de GameStop agrafait les tickets de caisse des clients sur le dessus de la boîte, perforant au passage l'écran de la Switch 2 juste en-dessous. Les personnes concernées ont depuis reçu un exemplaire tout neuf, et les dirigeants de GameStop ont eu l'idée de la vente.

L'agrafeuse, authentifiée par un certificat, est vendue avec la toute première Switch 2 qu'elle a troué. L'écran a depuis été remplacé et la console est en parfait état de marche. En plus de faire parler de lui, le groupe GameStop réalise une bonne action : l'argent récolté lors de la vente sera intégralement reversé à l'association caritative américaine Children’s Miracle Network Hospitals.