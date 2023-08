GTA 6 : l’identité d’un pirate est révélée, il n’est pas du tout comme vous l’imaginez

Après la fuite massive de données sur GTA 6 en 2022, les autorités britanniques ont dévoilé il y a quelques jours l'identité d'un des hackers présumés. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne s'attendait pas à ça.

Impossible d'être passé à côté de l'événement si vous êtes de celles ou ceux qui attendent GTA 6 depuis des années. En septembre 2022, 90 vidéos de gameplay du jeu vidéo sont diffusées sur le Web. Un immense coup dur pour Take-Two Interactive, détenteur de la franchise, dont le prix de l'action chute drastiquement en bourse suite au piratage. Le groupe à l'origine des attaques est rapidement identifié. Il s'agit de Laspsus$, que l'on suppose être basé au Royaume-Uni et au Brésil.

Take-Two et Rockstar Games, en charge du développement de GTA 6, ne sont pas les seules victimes. À l'époque, Lapsus$ pirate également Uber, Nvidia, BT Group (le plus grand opérateur britannique de télécommunications) ou encore EE, un opérateur mobile. On en apprend aujourd'hui plus sur l'un des pirates responsables des fuites sur GTA 6. La justice a dévoilé son identité et comment il a diffusé les informations sur le jeu.

Un pirate ayant divulgué des informations sur GTA 6 n'est pas du tout comme on l'imaginait

Il s'appelle Arion Kurjat et il a 18 ans. Le jeune homme est arrêté dès janvier 2022 suite aux attaques sur BT Group et EE, mais est relâché sous surveillance. Ça ne l'empêche pas de pirater Nvidia dans la foulée et d'être arrêté à nouveau. Comme ses informations personnelles ont été dévoilées par des hackers rivaux, les autorités le transfèrent pour sa sécurité dans une chambre d'hôtel avec interdiction de se connecter à Internet.

Ignorant totalement les injonctions, Kurjat prend le Fire Stick Amazon branché à la TV de la chambre pour accéder au Cloud. À l'aide d'un clavier, d'une souris et d'un smartphone qu'il vient d'acheter, il infiltre les serveurs de Rockstar Games et récupére les données de GTA 6. Il est bien sûr de nouveau appréhendé.

Arion Kurjat n'a pas agit seul. Il a l'appui du groupe Lapsus$, mais “travaille” surtout avec un autre pirate de 17 ans, dont l'identité n'a pas été dévoilée au vu de son âge. Tous les deux souffrent de troubles autistiques, et la justice les a déclaré inaptes à subir leur procès. La sentence des deux jeunes pirates n'a pas encore été prononcée.

Source : BBC