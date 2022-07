GTA 6 fait déjà polémique, le krach des cryptos n’est pas fini, c’est le récap

Les premières informations sérieuses sur GTA 6 divisent les joueurs. Certains d’entre eux refusent d’incarner une femme dans le prochain opus de la saga. Le Fonds Monétaire International affirme que le krach des cryptomonnaies est loin d’être fini. Et un leaker dévoile le design complet des Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 de Samsung. C’est le récap du 29 juillet 2022.

Ce 29 juillet 2022 a été marqué par plusieurs menaces qui pèsent sur certaines grandes firmes. Facebook dont les revenus publicitaires ont baissé. Tesla qui annonce pour la première fois un recul de ses parts de marché en Europe. Et Sony qui baisse ses prévisions de vente de PlayStation 5 pour l’année 2022. Mais l’une des menaces que personne n’attendait concerne Spotify, Apple Music et tous les services de streaming musicaux. ByteDance, la maison-mère de TikTok, a déposé une marque appelée TikTok Music. Et il n’y a pas besoin d’être un génie pour comprendre de quoi il s’agit. Compte tenu de la force phénoménale de TikTok, voilà une information à prendre très au sérieux, même par une firme aussi puissante qu’Apple. Voici par ailleurs les trois informations qui ont marqué la journée.

Certains joueurs refuser d’incarner une femme dans GTA 6

Il y a toute sorte de protagonistes dans les jeux vidéo. Des hommes. Des femmes. Des chèvres. Des moustiques. Des chats. Des robots. Des orques. Des fourmis. Des diables de Tazmanie. Mais certains types de jeux se prêtent-ils davantage à certaines typologies de personnages jouables ? Dans la série GTA, par exemple, il n’a jamais été possible d’incarner une femme. Cela changera dans le prochain opus de la saga de Rockstar. Mais certains joueurs refusent et se moquent de ce choix sur les réseaux sociaux. Et parfois de façon très virulente.

Les cryptomonnaies vont continuer de s’effondrer selon le FMI

Le directeur des marchés monétaires du FMI (Fonds Monétaire International) s’est exprimé au sujet des cryptomonnaies dont la valeur est en chute libre. Une forte dévaluation qui concerne même les plus populaires des cryptos, dont le Bitcoin. Selon le dirigeant, la crise des cryptomonnaies n’est pas encore finie. Il pourrait y avoir de nouveaux mouvements à la baisse. Reste à savoir si ce « krack » aura le même effet que celui des subprimes qui a eu lieu en 2008. Le FMI se veut rassurant : les banques sont moins exposées et le système moins à risque.

Le design des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 dévoilé sur les réseaux sociaux

Evan Blass a encore frappé. Le journaliste américain, connu sous le nom d’Evleaks sur Twitter, a publié des images dévoilant le design complet des deux prochains smartphones pliants de Samsung, le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4. D’autres spécialistes de la rumeur avaient d’ores et déjà dévoilé la fiche technique. Il n’y a donc plus qu’à attendre les prix. Les deux smartphones seront officialisés durant la prochaine conférence Unpacked de la firme coréenne qui aura lieu le 10 août 2022. Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir les deux mobiles sous toutes les coutures.

