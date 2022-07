TikTok pourrait bientôt se lancer dans la musique pour rivaliser avec Spotify et Apple Music

TikTok Music pourrait bien être le prochain concurrent d'Apple Music et de Spotify, car ByteDance, la société mère de TikTok, vient de déposer une demande de marque pour son éventuel service de streaming musical.

Alors que TikTok s'est déjà imposé comme l'une des principales plateformes de médias sociaux, en devenant l’application de vidéo la plus populaire sur Android et iOS, le géant chercherait désormais à élargir ses activités pour conquérir d’autres secteurs. En effet, une nouvelle demande de marque a été déposée auprès de l'USPTO en mai par le chinois ByteDace, la maison mère de TikTok.

Comme le rapporte Business Insider, la demande concerne une application nommée TikTok Music qui peut être utilisée sur un ordinateur ou un smartphone, et qui « permettra aux utilisateurs d'acheter, de jouer, de partager, de télécharger de la musique, des chansons, des albums, des paroles, des citations, de créer, de recommander, de partager ses listes de lecture, des paroles, des citations, de prendre, d'éditer et de télécharger des photographies comme couverture de listes de lecture, de commenter de la musique, des chansons et des albums ».

TikTok veut s’attaquer à Spotify et Apple avec sa propre application musicale

TikTok n’a pour l’instant rien annoncé officiellement, mais l'arrivée d'un service de musique en streaming semble être l'évolution la plus logique pour une application qui est déjà l'une des plus importantes vitrines au monde pour les chansons et les artistes. En fait, ce n'est pas la première fois que le lancement d'une alternative à Spotify fait l'objet de rumeurs. En 2019, il y avait également des spéculations à ce sujet, bien que l'entreprise n'ait jamais officiellement annoncé quoi que ce soit.

L’arrivée de TikTok sur le marché de la musique pourrait être très dangereuse pour Spotify et Apple Music, étant donné qu'à l'heure actuelle, TikTok est la seule application non produite par Meta (Facebook, Instagram et WhatsApp) à dépasser les trois milliards de téléchargements dans le monde.

ByteDance a également décrit le service comme disposant de services publicitaires, ce qui laisse peut-être entendre qu'il y aura une option financée par la publicité comme le volet gratuit de Spotify, qui a vu ses clients se désabonner en masse au début de l’année.

