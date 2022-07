Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 : la conférence aura bien lieu le 10 août 2022, c’est confirmé

Samsung a commencé d’inviter des influenceurs et des journalistes pour la présentation de ses prochains smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. Et certains destinataires de l’invitation n’ont pas hésité à la partager sur les réseaux sociaux. C’est le cas d’Evan Blass, plus connu sous le nom d’Evleaks, qui a diffusé un visuel confirmant la date de l’évènement qui aura lieu le 10 août prochain.

Il y a plus d’un mois, nous avons relayé dans nos colonnes une fuite à propos de la date de présentation des prochains smartphones pliants de Samsung, les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Selon le youtubeur Jon Prosser, la firme coréenne aurait décidé de caler cette présentation le 10 août prochain. Soit, à un jour près, un an après la présentation des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Puisque cette date semble correspondre à l’organisation de Samsung en 2021, la fuite semblait crédible.

La conférence des Z Fold 4 et Z Flip 4 aura bien lieu le 10 août 2022

Six semaines plus tard, une autre fuite vient corroborer l’information. Elle émane du leaker Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme Evleaks. Il a posté sur Twitter une image où il confirme que la date de la conférence des Galaxy Z aura bien lieu le 10 août 2022. L’image qu’il a postée sur le réseau social est un montage et non l’invitation formelle. Il utilise un Galaxy Z Flip 3 pour créer le symbole arithmétique « plus grand que » entre la date de lancement et « aujourd’hui ».

Dans un message suivant, il explique que son « manque de créativité n’est seulement concurrencé que par le nom de l’évènement » : Unfold your world. Parce que, évidemment, l’objet de la conférence sera l’arrivée des deux smartphones pliants que nous évoquons dans nos colonnes depuis quelques mois maintenant. Jon Prosser affirmait dans son message posté en juin 2022 que les deux smartphones ne seraient disponibles que le 26 août, mais que les précommandes démarreraient dès la fin de la conférence.

Toujours selon Jon Prosser, les deux smartphones ne seraient pas seuls lors de la conférence. La firme en profiterait pour présenter également deux montres connectées : les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro, la première se déclinant en deux tailles de boitier (40 et 44 mm) et la seconde en une seule taille (46 mm). Les dates de commercialisation et de précommande seraient identiques à celles des smartphones.