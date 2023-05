Grosse réduction sur la tablette Redmi Pad sur AliExpress !

Si vous recherchez une tablette pas chère, la Redmi Pad de Xiaomi offre un rapport qualité-prix exemplaire. Et grâce à une offre promotionnelle disponible en ce moment sur AliExpress, elle fait l’objet d’une réduction de 30%.

La bonne vieille tablette n’a pas encore dit son dernier mot. Plusieurs constructeurs à l’image de Xiaomi proposent de nouveaux modèles à des prix très raisonnables. C’est le cas de la Redmi Pad qui s’adresse à ceux qui recherchent une tablette efficace pour les usages les plus classiques du quotidien.

Proposée au prix conseillé de 299 € en temps normal, elle fait l’objet d’une belle réduction du AliExpress en ce moment. Le site e-commerce l’affiche à 210,97 € jusqu'au 29 mai à 8h59, ce qui représente un peu moins de 90 € d’économie (environ 30% de remise). C’est un rapport qualité-prix avantageux pour une tablette. Comme vous allez le voir, la Redmi Pad a de solides arguments à faire valoir.

Redmi Pad : une tablette équilibrée à prix doux

On commence par son SoC qui est un MediaTek Helio G99 associé à 4 Go de Ram et 128 Go de stockage. L’ensemble assure de belles prestations sauf pour le jeu vidéo intensif. Cette tablette n’a pas pour vocation de faire tourner des jeux gourmands comme Geskin Impact, mais vous pourrez jouer des titres pas trop exigeants en ressources.

La Redmi Pad dispose d’un écran IPS de 10,61 pouces en définition 2K (2000 x 1200 pixels) et avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. La tablette est équipée d’une batterie de 8000 mAh qui lui permet de tenir jusqu’à 2 jours en une charge pour une utilisation normale au quotidien. La puissance de charge est par contre limitée à 18W.

Enfin, comme on peut s’y attendre pour une tablette d’entrée de gamme, la Redmi Pad n’est pas faite pour la photo. Elle dispose d’un unique capteur de 8 MP à l’arrière. Idem pour la caméra en façade. Pas de quoi immortaliser vos vacances, mais ces capteurs restent corrects pour des prises sans importance ou pour des appels vidéo.

