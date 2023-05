Galaxy Book 3 : Boulanger casse le prix du PC portable Samsung

Le Galaxy Book 3 fait l'objet d'un super deal à saisir sur le site Boulanger. En ce moment, le PC portable Samsung bénéficie d'une réduction totale de 450 euros sur son prix conseillé.

Boulanger fait plaisir à ses clients en proposant une très belle offre sur l'achat du Galaxy Book 3. En effet, le PC portable de la marque Samsung proposé dans un coloris argent est vendu à 899,99 euros au lieu de 1049 euros. De plus, le produit est éligible à une offre de remboursement de 150 euros (valable jusqu'au 25 juin 2023) et à un bonus de reprise de 150 euros (à valoir sur un ancien ordinateur portable fonctionnel). Au total, le Samsung Galaxy Book 3 revient alors à 599,99 euros. Et à propos du bonus de reprise, il est conseillé de choisir le retrait en magasin Boulanger.

Concernant ses principales caractéristiques, le Samsung Galaxy Book 3 associé à l'offre Boulanger est un PC portable qui fonctionne sous le système d'exploitation Windows 11. Le laptop de la marque coréenne dispose d'un écran anti-reflets de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, du processeur Intel Core i7 1355U, d'une carte graphique Intel Iris Xe Graphics, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM et d'un espace de stockage de 512 Go en SSD. Du côté de l'autonomie, le Galaxy Book 3 peut être utilisé pendant une durée maximale de 21 heures après une charge complète. Enfin, la connectique de l'appareil est composée de la norme Wifi 6E, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, de deux ports USB Type-C et d'un port HDMI.