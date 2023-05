Asus Vivobook S14 : bon prix sur le PC portable avec AMD Ryzen 5

Un PC portable Asus doté de bonnes performances fait l'objet d'une offre intéressante chez Darty. Pendant une durée indéterminée, le Vivobook S14 de la marque asiatique bénéficie de 150 euros de réduction sur son prix conseillé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce nouveau bon plan associé au domaine de l'informatique, l'enseigne Darty fait plaisir à ses clients en leur permettant de faire une bonne affaire sur l'achat d'un PC portable signé Asus. Actuellement, le Vivobook S14 proposé dans un coloris gris est vendu au prix de 649,99 euros au lieu de 799,99 euros. Pour information, la réduction de 150 euros est effectuée automatiquement et la livraison du laptop peut se faire gratuitement à domicile, en point relais ou en magasin Darty.

À propos de ses principales caractéristiques, l'Asus Vivobook associé au bon plan Darty (référence S1403QA-LY099W) est équipé d'un écran 14 pouces WUXGA avec une résolution de 1920 x 1200 pixels, d'un clavier rétro-éclairé de type AZERTY, d'un microphone, d'une webcam, d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un pavé tactile NumPad.

On retrouve aussi un processeur AMD Ryzen 5 5600H (6 coeurs, 3,3 GHz / 4,2 GHz), une carte graphique AMD Radeon, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 1 To en SSD, une batterie Li-ion polymère 3 cellules et le système d'exploitation Microsoft Windows 11. Quant à la connectique, la norme WiFi 802.11 ax, le Bluetooth 5, un port USB 2.0, deux ports USB 3.2 Gen1, un port USB 3.2 type C Gen1 et un port HDMI 1.4 sont essentiellement de la partie.