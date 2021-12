La carte microSDXC SanDisk Ultra de 256 Go chute sous la barre des 30 €

Régulièrement vendue à 55 € ces derniers mois sur Amazon, la carte mémoire SanDisk Ultra d'une capacité de 256 Go est à 29,99 € en ce moment. Vous bénéficiez d'une réduction de 45% sur cette carte microSDXC parfaite pour votre smartphone, tablette ou encore pour la Nintendo Switch.

Si vous recherchez une bonne occasion pour acheter une carte microSDXC fiable de capacité confortable à bas prix, Amazon propose une réduction non négligeable de 45% sur la SanDisk Ultra de 256 Go. La réduction indicative va d'ailleurs jusqu'à 51% puisque le prix conseillé de cette carte est de 60,99 €. On le retrouve en effet à ce tarif chez certains concurrents alors qu'il s'affiche la plupart du temps à 55 € sur Amazon.

Pour en venir aux caractéristiques de la carte mémoire, elle est de classe 10 / U1, ce qui garantit une vitesse minimale de 10 Mo/s. Le débit de transfert va jusqu'à 120 Mo/s, ce qui permet de déplacer jusqu'à 1 000 photos par minute. La classe 10 de la SanDisk Ultra lui permet d'assurer un enregistrement et une lecture fluide des vidéos en Full HD, voire jusqu'en 4K avec des concessions sur le framerate.

Enfin, cette carte mémoire est également homologuée A1. En d'autres termes, elle permet de charger plus rapidement les applications sous Android. La carte est fournie avec un adaptateur SD qui lui offre une plus grande compatibilité pour vos différents appareils. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire notre guide d'achat des meilleures cartes micro SD du marché.