Vélo électrique Xiaomi : grosse chute de prix sur le Mi Smart Electric Folding Bike

Voici une superbe affaire pour l'achat du vélo électrique Xiaomi ! Au cours d'une durée indéterminée, le Mi Smart Electric Folding Bike est victime d'une grosse chute de prix chez Boulanger et chez Darty.

Lancé en France il y a un peu plus d'un an, le Mi Smart Electric Folding Bike est proposé à moitié prix chez deux revendeurs français.

Ainsi, Boulanger et Darty permettent à leurs clients respectifs de se procurer le vélo électrique de la marque Xiaomi au tarif de 499,99 euros au lieu de 999,99 euros ; soit une remise immédiate de 500 euros. Avec cet achat, Boulanger donne la possibilité à ses membres d'avoir 10% du montant du produit crédités sur leur compte fidélité. Quant à Darty, le prix du vélo électrique peut diminuer grâce aux récentes e-cartes cadeau Jackpot.

À propos de ses caractéristiques, le Mi Smart Electric Folding Bike de Xiaomi possède un moteur de 250 watts et une batterie Li-Ion qui assure une autonomie de 45 km (pour un temps de recharge de 4 heures). Equipé de deux roues de 16 pouces, l'engin électrique atteint la vitesse maximale de 25 km/h avec 4 types d'assistance. La connectivité est assurée par la présence du GPS et du Bluetooth. Enfin, le vélo affiche un poids à vide de 14,5 kg et mesure 1010 x 540 x 1290 cm.

