Mi Smart Electric Folding : Xiaomi lance un vélo électrique pliable à 999€

Xiaomi vient de lever le voile sur le Mi Smart Electric Folding, un vélo électrique pliable. Disponible en France au prix de 999 euros, l’engin est alimenté par une batterie de 250W et promet une autonomie de 45 km. On vous dit tout sur le vélo électrique de la marque chinoise.

Ce 26 mai 2020, Xiaomi a profité de la conférence dédiée à l’arrivée des Redmi Note 9 et Note 9 Pro en France pour lever le voile sur le Mi Smart Electric Folding. D’après le communiqué publié par la firme, le vélo est propulsé par « un moteur sans balais à grande vitesse de 250W ». Grâce à ce moteur, les utilisateurs n’auront pas besoin de pédaler comme des forcenés.

De plus, Xiaomi a intégré un système, baptisé Shimano 3 vitesses, afin d’assister les cyclistes lors des phases les plus éprouvantes, comme les montées ou encore les longues distance. En s’appuyant sur des capteurs, le vélo est aussi capable de déterminer la pression exercée par l’utilisateur. En fonction des relevés, l’engin adaptera automatiquement le niveau d’assistance électrique.

L’autonomie est confiée à une batterie de 18 650 mAh. Xiaomi promet une autonomie de 45 km avec une seule recharge, ce qui est en dessous de la moyenne des meilleurs vélos électriques haut de gamme. Xiaomi assure avoir opté pour une batterie similaire à celle des voitures de la marque Tesla.

Le Mi Smart Electric Folding se distingue aussi par son poids plume. Le vélo ne pèse en effet que 4,5 kg. De plus, il est possible de replier et déplier l’engin pour le transporter plus facilement, dans le métro ou dans le bus par exemple. Enfin, le vélo est muni d’un écran LCD de 1,8 pouces. Cette dalle affiche des informations contextuelles en temps réel, comme l’état de charge de la batterie, la vitesse ou les calories dépensées.

Le Mi Smart Electric Folding Bike est d’ores et déjà disponible à la précommande en France. Le vélo est proposé au prix de 999,99 euros chez Fnac et Darty. Xiaomi précise que le vélo est éligible à la prime vélo électrique de 500€ mise en place dans l’ile de France. Il débarquera sur le marché français dans le courant de l’été. Que pensez-vous du vélo pliable de Xiaomi ? On attend votre avis dans les commentaires.