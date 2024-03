Grosse chute de prix, la carte microSDXC SanDisk 256 Go est en promo à -74% !

Vous avez une Nintendo Switch et vous souhaitez augmenter la mémoire de votre console ? Ce bon plan est fait pour vous. La carte microSDXC SanDisk d'une capacité de 256 Go est à un prix ultra canon. Vous pouvez ainsi l’avoir à 24,69€ au lieu de 93,99 €.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Avec un espace de stockage limité à seulement 32 Go (ou 64 Go pour la version OLED), la Nintendo Switch manque très rapidement de mémoire. Mais bonne nouvelle, vous avez la possibilité d’ajouter une carte microSD pour enregistrer plus de contenus. Grâce à la carte microSDXC SanDisk d’une capacité de 256 Go, vous pouvez stocker encore plus de captures d’écran et toutes vos vidéos enregistrées lors des sessions gaming. Vous avez aussi la possibilité télécharger une belle collection de jeux numériques.

Normalement en vente au prix conseillé de 93,99€, la carte microSDXC SanDisk 256 Go est actuellement affiché à 24,69€ sur Amazon pour la version standard en jaune. Si vous préférez le rose, la version Fortnite est aussi en promotion à seulement 32,50€.

Cette carte mémoire sous licence officielle affiche de belles performances. En plus de son design original et de sa fiabilité, vous pouvez jouer rapidement grâce à une vitesse de lecture pouvant aller jusqu'à 100 Mo/s et une vitesse d'écriture maximale de 90 Mo/s. Profitez de cette offre pour augmenter la capacité de stockage de votre Nintendo Switch pour seulement 24,69€.