Grosse chute de prix sur la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme PRO 256 Go

Ça sent la fin des soldes d'été 2021 chez Amazon ! À cette occasion, le géant de l'e-commerce a décidé de casser le prix de la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme PRO d'une capacité de 256 Go. Elle bénéficie en effet d'une réduction de 49% sur son prix d'origine.

C'est dans le cadre d'une offre à durée limitée qu'Amazon invite à ses clients à se procurer la SanDisk Extreme PRO 256 Go à prix très réduit.

Affichée au prix conseillé de 113,99 euros, la carte mémoire en question qui est de type SDXC (référence SDSDXXY-256G-GN4IN) est vendue à exactement 57,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 56 euros de la part du site marchand. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon, et éligible à la livraison gratuite à domicile.

Dédiée au monde de la photographie, la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme PRO est idéale pour l'enregistrement de vidéos UHD 4K et la prise de photos en mode rafale séquentiel. L'accessoire dispose de vitesses de capture allant jusqu'à 90 Mo/s et d'une vitesse de transfert jusqu'à 170 Mo/s. On retrouvera aussi la classe de vitesse UHS3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30) pour des vidéos sans interruption. Enfin, la carte mémoire du fabricant SanDisk affiche des dimensions de 2 x 24 x 32 millimètres.