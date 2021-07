Bon prix sur cette clé USB Type-C double connectique SanDisk Ultra Luxe 128 Go

À la recherche d'une promotion sur une clé USB Type-C double connectique avec une bonne capacité de stockage ? Chez Amazon France, la SanDisk Ultra Luxe de 128 Go passe sous la barre des 20 euros grâce à une grosse réduction de 51% sur le prix d'origine.

Après la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme PRO 256 Go en promotion, c'est au tour d'un autre produit de la marque SanDisk de faire l'objet d'une belle affaire.

Dans le cadre d'une offre à durée indéterminée, la clé USB Type-C double connectique SanDisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go (référence SDDDC4-128G-G46) est à exactement 19,18 euros au lieu de 39,99 euros chez Amazon. Cela fait une remise immédiate de près de 20 euros sur le prix conseillé. Même si le tarif du produit est inférieur à 25 euros d'achats, l'article est éligible à la livraison gratuite en point relais.

Conçue pour être connectée sur des appareils USB Type-C et Type-A, la SanDisk Ultra Luxe est une clé USB 2-en-1 entièrement métallique qui permet à ses utilisateurs de déplacer facilement des fichiers entre des smartphones, tablettes et Mac USB Type-C et des ordinateurs USB Type-A. Dotée d'un connecteur USB Type-C réversible et d'un connecteur Type-A traditionnel, la clé USB affiche une vitesse de lecture de 150 Mo/s. Du côté de ses dimensions, l'accessoire mesure 44 x 12 x 9 mm (pour un poids estimé à 18 grammes). Enfin, la clé USB possède une garantie de 5 ans.