Le pack Honor 90 + écouteurs Earbuds X5 + bracelet Band 7 revient à 349 €

Un pack composé de produits high-tech de la marque Honor fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante sur le site Darty. Au cours d'une durée limitée, l'ensemble constitué du smartphone Honor 90, des écouteurs Earbuds X5 et du bracelet connecté Band 7 peut revenir à 349 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Direction le site e-commerce de l'enseigne française Darty où un pack Honor est mis à l'honneur pendant une durée limitée. Jusqu'au 29 octobre 2023, le pack smartphone Honor 90 + écouteurs sans fil Earbuds X5 + bracelet connecté Band 7 est à 449 euros au lieu de 599 euros ; soit 100 euros de remise immédiate et 50 euros de remise supplémentaire après avoir ajouté le produit au panier.

En plus de la réduction de 150 euros, il faut savoir que le pack en question est éligible à une offre de remboursement de 100 euros de la part de la marque Honor (voir conditions de l'ODR). Au total, l'ensemble revient donc à 349 euros.

Présenté pour la première fois en Chine à la fin du mois de mai 2023 et arrivé en France quelques semaines plus tard, le Honor 90 est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2664 x 1200 pixels et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Le téléphone est aussi doté d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, d'un processeur Snapdragon 7 Gen 1, d'une batterie de 5000 mAh et du système d'exploitation Android 13 avec une surcouche Magic OS 7.1.

Pour l'APN, on retrouve un capteur principal de 200 MP (ouverture f/1.9), un capteur ultra-grand angle et macro de 12 MP (ouverture f/2.2), un capteur de profondeur de champ de 2 MP (ouverture f/2.4) et un capteur frontal de 50 MP (ouverture f/2.4). Quant à la connectique, elle se compose notamment du Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/AC/AX, du Bluetooth 5.2 et du NFC. Besoin de plus d'informations ? Jetez un oeil à notre article consacré au test du Honor 90.