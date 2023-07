La PS5 devient de plus en plus abordable pour les soldes d’été

Envie de vous offrir la PS5 à l'occasion des soldes d'été ? Grâce à ce bon plan Rakuten, vous pouvez vous procurer la console Sony sous les 475 euros, avec un cashback de 47,50 euros à dépenser au cours d'un prochain achat.

C'est désormais une certitude, la PS5 fait l'objet d'une baisse de prix en ce début du mois de juillet ! À cette occasion, pour les soldes d'été 2023, la console de Sony avec lecteur Blu-Ray est proposée à un tarif abordable sur le site Rakuten.

Par l'intermédiaire de la boutique officielle Carrefour, la PS5 standard est vendue au prix de 474,95 euros au lieu de 549,99 euros ; soit une remise immédiate de plus de 70 euros. Pour information, le produit bénéficie de la livraison gratuite à domicile et d'un cashback supplémentaire de 47,50 euros. Cette cagnotte pourra être utilisée en vue d'un prochain achat sur le site Rakuten.

Pour rappel, la PS5 standard est dotée d'un SoC AMD Ryzen 3e génération (7nm), d'un CPU Zen de 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz, d'un GPU AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS, de 16 Go de RAM GDDR6 256 bits, d'un stockage interne SSD de 825 Go avec une interface à 12 canaux (5,5 Go/s Raw de 8 à 9 Go/s compressé), d'un port HDMI 2.1, de trois ports USB, d'un port USB-C, d'un port Ethernet ou bien encore d'un emplacement NVMe SSD. Enfin, la PS5 est livrée dans un coffret qui inclut une manette sans fil DualSense et un socle.