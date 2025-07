Ce film culte des années 80 va enfin avoir droit à une suite, à une condition

Va-t-on finalement voir de nouveau cette franchise légendaire des années 80 au cinéma ou sur nos écrans de télévision ? Tout serait prêt pour son retour, à l'exception d'un élément capital.

Les années 80 furent exceptionnelles pour le cinéma. De nombreux films sortis lors de cette décennie sont aujourd'hui cultes : Blade Runner, Shining, Brazil, Les Aventuriers de l'arche perdue, Raging Bull, Full Metal Jacket… La liste est encore longue. Plus de 40 ans après, certains connaissent une seconde jeunesse comme Indiana Jones. Le résultat n'est pas forcément à la hauteur des espérances de chacun, mais au moins les plus nostalgiques peuvent replonger dans l'univers qui a bercé leur enfance ou adolescence.

Parmi les franchises dont beaucoup attendent le retour, il y en a une qui est en projet depuis une dizaine d'années. Elle compte deux films, le premier sorti en 1984, le second en 1990. Ils sont encore aujourd'hui diffusés régulièrement, notamment à la période de Noël, et mettent en scène des petites monstres aussi effrayants qu'amusants : les Gremlins. Et alors que Joe Dante, réalisateur du dyptique, disait lui-même qu'il ne voulait pas vraiment d'un 3e volet, celui-ci serait en bonne voie.

Le retour de cette franchise légendaire des années 80 se précise

“Après 35 ans, ils ont rédigé un scénario. Warner Bros. est extrêmement intéressé. Apparemment, ils attendent que M. Spielberg le lise et l'approuve“, lâche Zach Galligan lors de la Comic Con de Manchester. Âgé de 61 ans, c'est lui qui incarnait le rôle principal masculin de Billy Peltzer dans les deux films. Difficile de faire plus clair, et malgré l'utilisation de mot “apparemment” qui laisse planer le doute, passer par la validation finale de Steven Spielberg est quelque chose de totalement plausible.

Bien qu'il ait lâché du lest sur certaines comme Jurassic World, le réalisateur et producteur garde la main mise sur plusieurs de ses films. Gremlins en fait partie. Impossible de dire ce qu'il décidera au final, mais on espère un accord. Ne serait-ce que pour laisser une deuxième chance aux Gremlins de nous convaincre à nouveau. N'oublions pas que la série animée Gremlins Secrets of the Mogwai diffusée en 2023 sur HBO Max fut un échec cuisant.