Gran Turismo 7 montre ses graphismes à tomber dans une séquence de gameplay

Gran Turismo 7 sera l’un des prochains gros titres de la PS5 et il se montre aujourd’hui dans une nouvelle vidéo de gameplay. On y découvre un circuit emblématique de la franchise, mais aussi les graphismes à tomber du titre de Polyphony Digital.

La saga Gran Turismo est l’un des piliers de la PlayStation. Non seulement elle ravit les fans de simulation automobile depuis le premier opus en 1997 (1998 en Europe), mais elle sert aussi de vitrine technique aux consoles de Sony. Le septième épisode canonique, sobrement intitulé Gran Turismo 7, ne fera pas exception à la règle.

Sony a dévoilé une longue séquence de gameplay dans laquelle on voit un tour de piste à bord d’une rutilante voiture de sport. On peut y admirer la vue cockpit, mais aussi les graphismes à tomber. Sur Xbox Series X, Forza Horizon 5 nous en a déjà mis plein les mirettes et maintenant, c’est au tour des adeptes des consoles Sony d’avoir leur claque graphique.

Gran Turismo 7 montre ses graphismes magnifiques

Cette séquence de gameplay fait deux minutes et est brut de décoffrage. Pas de commentaire, pas de montage, juste de la conduite au volant d’une voiture de course. Le circuit mis en scène ici n’a pas été choisi au hasard, puisqu’il s’agit du Deep Forest Raceway, un tracé fictif présent dans la saga depuis le tout premier épisode. Les fans l’ont donc vu évoluer avec le temps et il n’a jamais été aussi beau qu’avec cette version. Pour rappel, Gran Turismo 7 visera du gameplay en 4K et 60 images par seconde. Nous pourrions également avoir le droit à du ray-tracing.

Deep Forest Raceway ne sera pas le seul circuit du jeu, bien sûr. Au total, Polyphony Digital nous en promet 90, de quoi avaler des kilomètres et des kilomètres de bitume virtuel. Il faudra aussi compter sur plus de 400 voitures. Comme d’habitude dans la série, la modélisation de ces dernières sera particulièrement soignée. Nous en avons déjà un aperçu dans la vidéo.

Gran Turismo 7 arrivera sur PS5 le 4 mars 2022. Que ceux qui n’ont pas encore trouvé la nouvelle console se rassurent, puisque le titre arrivera aussi sur PS4.